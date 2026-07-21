食安修法 藍黨團擬最高罰10億

行政院周四將提出「食品安全衛生管理法」修正草案，國民黨立法院黨團也自提版本，黨團書記長林沛祥昨天表示，國民黨團版修正草案，將現行罰鍰上限兩億元一舉提高到十億元，力拚周五交付委員會審查，盼盡速完成修法程序。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，毒油事件歷經整整廿天，現在才要公布檢驗結果，賴政府不要用修法轉移問題焦點，請問誰要負責？誰要下台？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團「食品安全衛生管理法」修正草案提出十大改革，全面堵住食安漏洞，賴政府失職，「國民黨來修法，把人民的健康討回來」。

民眾黨主席黃國昌說，毒油事件爆發至今已三周，食藥署才說已委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，還說要在今天進廠調查，「行政院的行動已經不是牛步足以形容，根本是在月球漫步」。

針對此次通報系統延誤，國民黨團版本指出，將修正第六條之一，由中央主管機關會同農業部、經濟部、財政部及相關部會，參考國際食品快速通報機制，建立「全國性跨部會即時食安通報平台」。

另外，國民黨團版本修正第四十二條之二，主管機關或地方主管機關得知食品、食品添加物之原料涉有違反本法規定之時，不論該原料於下游加工食品中之添加、稀釋或混合比率高低，應立即命食品業者預防性下架。若業者未依主管機關命令實施預防性下架，主管機關得公布業者名稱、負責人姓名及違規事實，並依第四十四條規定，處業者六萬元以上、十億元以下罰鍰。