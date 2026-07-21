問題油確認共7批 食藥署今進中聯檢視

毒油風暴延燒，行政院長卓榮泰昨表示已完成對所有批號油品檢驗，食安法修正草案本周四送行政院會討論，加重遲延、隱匿的處罰；對媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。

行政院昨公布中聯油脂公司四月至六月生產的卅批油品檢驗結果，確認共七批問題油品。行政院指出，食藥署已委託獨立調查小組今天進廠檢視，釐清事故原因及責任歸屬，一周內完成調查。

卓榮泰昨表示，關於食安法修法及相關子法、法規修訂，會依序展開，周四草案會送行政院會討論，包括強化源頭管理、製程管理、異常通報系統、食品數位治理等，都在草案修正方向。政府會參酌各方意見，適度引用這次因應食品問題實施的預防性下架，以及未來增強罰鍰，適度入法，加強食安管理。

修法另一項重點為是建立重大食品安全事件的中央指揮機制，食藥署副署長王德原表示，未來發生重大食安事件時，中央可依法成立專責指揮中心，統籌跨部會及中央、地方資源，提升處理效率，避免因權責分散影響應變。

至於「預防性下架」及「重新上架」原則將明文入法，王德原說，希望透過修法，明確規範產品下架、解除下架及重新上市等適用條件與程序，建立一致的法律依據，降低執行爭議，讓業者及消費者有所依循。

中研院長陳建仁昨指出，此次食安問題是系統性問題，現在最需要加強的是中央和地方的整合，包括源頭管控、生產管理與稽核通報等，「一條鞭」整合上中下游。此次問題出在通報過程，業者通報隔天衛福部就展開行動，廠商「隱匿」是這次食安風暴最大的問題。