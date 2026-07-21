盧卓較勁…14縣市今線上開會反毒油 政院急邀6都會商食安

台中市長盧秀燕邀集各縣市首長今上午十時卅分舉行「反毒油線上國是會議」，至少十四縣市上線參與。記者潘俊宏／攝影

食安會議藍綠有別，中央、地方隔空較勁。台中市長盧秀燕邀集各縣市首長今天上午十時卅分舉行「反毒油線上國是會議」，包括台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安等縣市長親自參與，新北市長侯友宜、桃園市長張善政因行程滿檔，另指派代表參與，至少十四縣市上線參與，綠營縣市首長受邀卻不參加。

不過，行政院昨也發公文邀請六都首長，今天下午四時出席行政院食安法修法會議，盧秀燕、蔣萬安將親自與會，高雄市長陳其邁會到場，台南市長黃偉哲出國，由副市長葉澤山代表。藍營首長侯友宜不出席，指派代表到場；桃市府表示，昨傍晚才收到政院通知，出席人員待研議。

行政院長卓榮泰昨表示，已完成所有批號油品檢驗，食藥署委託獨立調查小組今進廠檢視。記者黃義書／攝影

兩場會議 盧秀燕、蔣萬安都親自出席

除了上午的線上國是會議，盧秀燕、蔣萬安今天下午將親赴行政院食安會議，兩人均認為，任何場合只要有機會去談食安，「當然要去」。

盧秀燕表示，地方政府決定擴大召開線上反毒油國是會議，「我們是第一線處理問題的地方政府，最了解問題出在哪裡、漏洞在哪裡」，一些南部的縣市長，她也親自打電話聯絡邀請，希望中央務必採納地方國是建言，她也希望不分黨派周六一起上街頭。

蔣萬安昨也呼籲民眾七二五穿白上衣上凱道，「聚焦食安、不談選舉」，彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華已表態將出席凱道遊行。

據了解，蔣萬安昨邀請陳其邁七二五上凱道，「為高雄人民守護食安發聲」，但陳婉拒出席，反邀蔣參加今天下午的行政院食安會議。

盧秀燕將親自主持反毒油線上國是會議，聽取各縣市發言，會中將聚焦食安法修法，釐清中央、地方權責畫分，不合格油品下架原則等，另將討論第三方檢驗機構若驗出不合格品項，是否應強制通報主管機關等機制。

據了解，蔣萬安上周號召上凱道遊行後，隨後致電盧秀燕要到台中拜會，共商致癌油品因應對策；盧隨後在跨縣市長首長平台詢問是否共襄盛舉商討食安大事，拍板舉行線上國是會議。

藍營六都首長中，除蔣萬安親自出席，侯友宜指派代表參加，張善政派副市長王明鉅上線。此外，基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠都將親自上線；苗栗縣長鍾東錦指派副縣長賴香伶、南投縣長許淑華派副縣長王瑞德、台東縣長饒慶鈴請副縣長王志輝參加。