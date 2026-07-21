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政院邀6都討論食安法修法 拚23日提院會討論

中央社／ 記者高華謙台北20日電

中聯油脂案延燒，行政院會23日將討論食安修法。行政院官員今天指出，明天將開會討論、審查食安法修法，由行政院政委陳時中主持，並邀請6都政府出席，希望儘快完善修法、防堵食安漏洞。

行政院今天說，衛福部將於23日行政院會提出食品安全衛生管理法及相關子法修正草案，修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理5大方向為核心，10大重點包括強化業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報的處罰，以及明確中央地方指揮查核分工、增訂高風險食品業者自主檢驗頻率等。

行政院官員晚間指出，行政院明天將開會審查食安法修法，由陳時中主持，衛福部官員也將出席，並邀6都政府一同參與，主要是希望修法儘速完成、通過；相關程序都照正常流程，也就是主管機關提出修法草案後，會先送政院審查會審查，再報行政院會通過，才會送至立法院。

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