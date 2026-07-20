幕後／蔣萬安明親赴政院會議談修食安法...再邀陳其邁725為人民發聲

毒油食安風暴，北市長蔣萬安今天親自致電高雄市長陳其邁，725一同上凱道反毒油。據了解，陳其邁表示不上街頭，並邀蔣萬安出席明下午行政院的食安修法會議，蔣萬安則再邀陳725上凱道，並強調，修法與上凱道不衝突，還是希望陳市長上凱道「為高雄人民守護食安發聲」，蔣也會親自出席明天的行政院修法會議。

據了解，蔣萬安今傍晚五時多，親自致電陳其邁，但電話未接，陳其邁回電後，兩人通上電話，蔣一開口就直接邀陳其邁725一同上凱道，並強調食安是民生問題，民生不分黨派，不分藍綠白，希望陳其邁能代表高雄人民表達食安心聲，不過陳當下表達不會上街頭，並稱自己會去明天的行政院食安修法會議，並邀蔣一起去明天的會議。

知情人士透露，蔣萬安的立場認為，修法是改變制度，制度只能處理一部分人謀不臧，不過「徒法不足以自行」，還需要人去運轉制度，以蓋牌這件事為例，法律可以規定更嚴格，但難保每個人都可去執行。這次毒油案人民之所以生氣，是因有毒油食安問題，中央還蓋牌，讓人民不知道哪些該用？哪些不該用？一開始還需20%以上才要下架，甚至一個月後才啟動調查小組，民眾不滿，不知道自己吃了多少問題油品？

至於明天親自去行政院的食安法修法會議，這名人士說，蔣認為，任何場合只要有機會去談食安，他當然要去，並且會在明天的會議中，向中央表達之前提出的修法三點訴求。

不過也有藍營人士質疑，行政院邀請六都市長開食安法修法會議，過去這樣的會議應該是行政院長親自主持，但行政院卻是由政委陳時中主持，層級降了，是否行政院長卓榮泰不夠重視？還是想要矮化地方？