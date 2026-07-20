蔣萬安邀陳其邁725上凱道 他反邀明出席行政院食安修法會議

台中市長盧秀燕發起反毒油線上國是會議，高雄市長陳其邁未鬆口是否參加。不過高市府晚間表示，行政院明天下午邀請六都市長，召開食安法修法會議，市長陳其邁將北上參加會議。陳其邁今接獲蔣萬安致電參與遊行，他反過來邀請蔣萬安一起參與行政院會議，共同討論修法。

針對盧秀燕邀請陳其邁參與線上國是會議，高雄市府發言人宋祥岳表示，陳市長強調，食安工作牽涉中央與地方分工，行政院明天下午將召開食安法修法會議，邀請六都市長出席；陳市長認為，大家應該共同參加行政院會議，對於強化業者責任、預防性下架機制以及中央地方分工等，凝聚共識，落實食安管理工作。

高市府證實，蔣萬安今天致電陳其邁，邀請7月25日上凱道遊行。陳其邁反過來邀請蔣萬安，明日下午一同出席行政院會議，共同討論修法。

依據高市府公開行程，明天下午4時，市長陳其邁將出席行政院「審查食品安全衛生管理法部分條文修正草案會議」，此為行政院內部會議，不開放媒體採訪。