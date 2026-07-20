食藥署公布最新油品檢驗結果 黃國昌開嗆卓榮泰：後知後覺還是在耍寶

中聯毒油事件持續延燒，食藥署今天公布最新檢驗結果。民眾黨主席黃國昌表示，行政院新聞稿提及「確認再驗出2批油品不合格」，然而對照食藥署新聞稿公布的批號，台中市食品藥物安全處早就公布有問題，請問行政院長卓榮泰是後知後覺，還是在耍寶？

針對中聯毒油事件，行政院今天舉行「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就中聯油品事件檢驗結果、食品安全衛生管理法及相關子法修正規劃進度進行討論。

黃國昌晚間在臉書發文表示，卓榮泰上周大動作召開專案會議，裁示一周內完成所有檢驗作業，昨天預告報告會在今天完成，行政院將向國人清楚報告。結果等了一整天，行政院沒有舉辦記者會說明，而是由食藥署發布新聞稿，公布中聯油脂今年4至6月生產30批油品的檢驗結果。

黃國昌批評，卓榮泰不敢公開面對，顯然是害怕沒有辦法回應質疑，雷聲大雨點小的公布結果，行政院簡直令人噴飯。

黃國昌指出，行政院對外宣稱「確認再驗出2批油品不合格」，然而對照食藥署新聞稿內容，所謂2批油品的批號為「313-1150408」及「315-1150413」，台中市食品藥物安全處早在上周四就公布有問題，「請問卓榮泰是後知後覺，還是在耍寶？」

黃國昌表示，毒油事件爆發至今已經三個星期，食藥署才說已經委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，還說要在明天進廠調查，「行政院的行動，已經不是牛步足以形容，根本是在月球漫步。」

黃國昌還說，如此漫不經心地面對國人關注的食安議題，卓榮泰昨天在民進黨全代會還好意思說「行政院團隊非常謹慎且迅速行動」，簡直是笑死人，「卓榮泰，你到底還要戀棧權位多久？」