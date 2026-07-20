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響應蔣萬安號召725凱道見...朱立倫：食安失能 健康蓋牌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫表示，7月25日，他將以一位市民、一位父親，也以一位前市長的身分，與台北市長蔣萬安及所有關心食安的市民一起站上街頭。圖／取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫表示，7月25日，他將以一位市民、一位父親，也以一位前市長的身分，與台北市長蔣萬安及所有關心食安的市民一起站上街頭。圖／取自朱立倫臉書

毒油風暴延燒，國民黨周六號召人民上凱道。前主席朱立倫今天表示，賴政府食安失能、健康蓋牌，他將呼應台北市長蔣萬安的號召，以一位市民、一位父親以及前市長的身分與民眾一起在725站上街頭。

朱立倫指出，民以食為天，大家都只是擔心家人健康的市民。政府最基本、也最不能打折的責任，就是守護人民餐桌上的安全，讓每一位父母都能放心，讓孩子吃下每一口食物。

朱立倫質疑，致癌油事件延燒至今，從問題產品的流向追查、名單公布、下架回收到風險說明，中央政府不僅反應遲緩、資訊混亂，面對社會質疑，更看不到應有的謙卑與負責。

朱立倫說，他曾擔任地方首長，深知每一次食安事件發生時，地方政府都站在第一線，承受市民最直接的焦慮與期待。面對人民健康，寧可多做一步、標準更嚴格，也不能少做一步，讓風險流入每一個家庭。

朱立倫說，蔣萬安選擇站出來，要求中央說清楚、負起責任。這是一位地方首長對市民健康應有的堅持。這一次，不分黨派、不分顏色，大家都應該站在一起。因為在任何政黨、任何職位之前，首先都是市民；在任何政治立場之前，他們更是守護孩子的父母。

朱立倫說，食安沒有藍綠，健康沒有顏色，孩子的安全更沒有任何妥協空間。每一位走上街頭的民眾，都是從守護健康的角度、從保護家人的角度，要求政府拿出最高標準、最大力道，徹底追查、完整公開、嚴格把關。

朱立倫表示，7月25日，他將以一位市民、一位父親，也以一位前市長的身分，與蔣萬安及所有關心食安的市民一起站上街頭，表達最堅定的訴求：食安不能失能，健康不能蓋牌，7月25日，凱道見。

食安 朱立倫 蔣萬安

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