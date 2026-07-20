藍小雞毒油案絕食第二天！ 蔣萬安、李四川到場慰問號召民眾上凱道

台北市長蔣萬安號召725上凱道，北市議員楊植斗響應該活動昨天起率市議員參選人賴苡任丶何元楷、張家馨等人絕食抗議，今天進入第二天下午台中市長盧秀燕特別北上關心幾人狀況，傍晚台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川也到場打氣送上物資，除關心幾人狀況，也再次號召民眾周六站上街頭，向政府表達意見。

蔣萬安、李四川今天傍晚6時20分許抵達探視4人，除了關心幾人身體健康狀況外，也坐下來談論食安議題，待了大約15分鐘後離開活動現場，蔣、李兩人也送上瓶裝水、涼感衣物等物資為幾人打氣，並也喊話725民眾不分藍綠白、年齡，一起上街頭。

蔣萬安也說，他與楊植斗都是孩子父親不希望孩子未來食安議題上吃到不好的食材，很多弱勢、長者更是他一直關心，希望大家不分彼此、黨派、年齡，為自己、家人、下一代站出來，「這是最卑微的要求」，希望透過遊行來讓民生議題，穿上白衣表達對於食安重視看法意見。

李四川表示，這一次大家都很關心是原諒還是製成端出問題，至今沒有一個正確資訊，卻已經考慮要重新上架，最起碼要找出問題若是法令疑慮就修法，要讓政府出面公布，才能往前走下去。

楊植斗舉例，去年曾質詢火鍋料檢驗議題，9月底10月初檢驗直至12月才公布，很多人都已經吃下肚，當時蔣覺得非常嚴重，也立即檢討檢驗完一定工作天內就公布，市府跟中央態度形成強烈對比，若中央4、5月第一時間反應馬上把這些問題油品下架，這些事情就不會嚴重，「搞不好我現在絕食反而更健康。」

北市議員楊植斗響應該活動昨天起率市議員參選人賴苡任丶何元楷、張家馨等人絕食抗議，傍晚台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川也到場打氣送上物資。圖／北市府提供