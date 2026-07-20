725上凱道台中藍白動起來 立委備遊覽車號召民眾北上

針對中聯油脂問題致癌油引發食安危機，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上街頭，台中市藍白民代已進行動員。立委黃健豪在臉書上表示服務處備有遊覽車，歡迎鄉親登記，立委廖偉翔也呼籲大家一起站上凱道「讓傲慢的執政黨看見人民的怒火 !」民眾黨市議員江和樹也說他會去，「讓政府真正聽見人民的聲音」

黃健豪在臉書上說，毒油事件爆發至今超過20天，賴政府還是沒辦法告訴全台灣人，為什麼第一時間不下架、不公佈、不必去查？污染原因到底是什麼？還有哪些產品受到影響？自主檢驗的制度漏洞又該如何補強？民進黨執政10年，從2017年至今年度編列的食品安全相關經費高達 726億元，結果卻是「食安五環，環環漏洞」。

他說，事件發生後，中央資訊不透明、指令反覆，甚至將責任推給在野黨和地方政府，卻始終沒有人為決策失當負起責任。請賴政府不要拿人民的健康開玩笑。他要求真相、改革、究責、食安，更要求政府把人民的健康放在第一位。為了方便鄉親北上，他的服務處備有遊覽車，名額有限，歡迎登記報名。

廖偉翔也說，面對如此重大的食安危機，民進黨政府處理得荒腔走板，連最基本的「源頭管控」和「流向追蹤」都做不到公開透明。既然執政黨選擇裝聾作啞，那就由在野黨來幫人民守護健康。7月25日，請大家一起站上凱道，讓傲慢的執政黨看見人民的怒火 !。

江和樹說，如果連吃飯都要擔心，人民還能相信什麼？食安事件讓很多人心裡都很不安。他相信，人民真正關心的，不是藍綠白誰輸誰贏，而是每天吃進肚子的東西到底安不安全？

他說，自己不是為了任何政黨，而是希望代表台中鄉親，把人民最在乎的食安問題帶出去，讓政府真正聽見人民的聲音。