卓榮泰說明食安修法10大重點！增高風險業者檢驗頻率 明確中央地方權責

致癌油風波延燒，行政院會預計周四通過「食品安全衛生管理法」修法。行政院長卓榮泰今天說明十項修法重點，包括增訂高風險食品業者自主檢驗頻率、地方主管機關風險導向查核機制、重大食安事件中央指揮機制，明確違規產品下架、預防性下架及重新上架原則。

卓榮泰上午舉行「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就中聯油品事件檢驗結果、「食品安全衛生管理法」及相關子法修正規畫進度進行討論。

卓榮泰表示，為保障國人食品安全，杜絕不肖業者隱匿違規情事，衛福部將於周四、23日行政院會提出「食安法」及相關子法修正草案。修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向為核心，提出十大修法重點。

重點包括「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「增訂」特定食品業者自設實驗室認證制度、「增訂」實驗室管理及通報義務、「增訂」第三方驗證機構抽樣及通報機制、「增訂」地方主管機關風險導向查核機制。

此外，修法將「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報處罰。「擴大」高風險業者追溯追蹤、「增訂」罰鍰執行保全機制、「增訂」重大食安事件中央指揮機制，以及「明確」違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。

卓榮泰強調，本次修法充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界建議，持續精進食安管理制度，透過完善法制與管理機制，全面提升食品安全治理量能，建立更周延的食安防護體系，守護國人健康。

卓榮泰重申，嚴格把關食品安全，讓國人買得安心、吃得放心，是政府推動食安工作的最高原則。面對此次中聯油品事件，政府秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則，一切依法行政、依科學證據處理，落實「有查廠、有流向、有下架」，並即時向社會說明檢驗結果及處理進度，以最高標準守護國人健康、保障消費者權益，並維護產業穩定發展。