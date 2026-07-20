中聯油風暴 卓榮泰拍板食安法修法10大重點本周送政院審議

大豆沙拉油食安事件持續延燒，行政院長卓榮泰20日召開「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，聽取檢驗及修法進度。衛福部報告指出，中聯油脂今年4月至6月生產的30批大豆沙拉油中，共有7批檢驗不合格。卓榮泰並拍板，《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案將於本周四（23日）提報行政院會，將以強化源頭管理、異常通報及數位治理等五大方向，提出十大修法重點，全面強化食安管理。

行政院表示，卓榮泰日前要求一周內完成中聯油脂4月至6月生產油品的全面檢驗，以釐清風險。食藥署20日在會中指出，30批油品中，扣除先前已確認不合格的5批油品未再重複抽驗，以及1批外銷無法取得檢體外，其餘24批均已完成檢驗。

檢驗結果顯示，3批尚未出貨的油品均符合規定；另21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品後，再新增2批不合格，累計共有7批油品檢驗不符規定。

食藥署表示，檢驗合格批次將提交21日召開的食品風險評估諮議會，由委員進行風險評估，並研議後續處理措施。同時，食藥署已委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，將於21日進廠全面檢視中聯油脂製造及品質管理流程，釐清事故原因及責任歸屬，預計一周內完成調查並對外公布結果。

卓榮泰表示，為杜絕業者隱匿違規情形、完善食品安全管理，衛福部將於本周四行政院會提出《食品安全衛生管理法》及相關子法修正草案。本次修法聚焦源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向，提出十大修法重點。

修法內容包括，提高高風險食品業者自主檢驗頻率、建立特定食品業者實驗室認證制度、增訂實驗室管理及通報義務、建立第三方驗證機構抽樣及通報機制、增訂地方主管機關風險導向查核制度，並強化業者異常通報責任，加重遲延、隱匿或不實通報的裁罰。

此外，也將擴大高風險業者追溯追蹤機制，增訂罰鍰保全措施、重大食安事件中央指揮機制，並明確規範違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則。

卓榮泰強調，這次修法將充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界意見，持續精進食品安全管理制度，透過更完善的法制與管理機制，提升食安治理量能，建立更完整的食品安全防護網。

他也重申，保障食品安全是政府最高原則，面對中聯油脂事件，政府將秉持「食安優先、風險控管、資訊透明、保障國人權益」原則，依法行政、依科學證據處理，落實「有查廠、有流向、有下架」，並即時向社會說明檢驗結果與處理進度，維護國人健康、消費者權益及產業穩定發展。