中央提議檢驗機關應主動通報 鄭照新：地方2年前就提了、中央不採

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人明日將號召全台各縣市首長，開反毒油線上國是會議，討論這次致癌油事件的相關措施，其中一大重點是第三方檢驗機關是否應主動通報不合格案件。台中市副市長鄭照新指出，中台灣區域治理平台2年前就提出此案，中央卻從未正視，難怪人民要上街頭。

鄭照新指出，現行的食安法第七條規定，業者應自主送驗產品，若驗出有問題，也由業者通報；台中市政府和中台灣區域治理平台的其他中部縣市，2年前就發現這可能會有漏洞，向衛福部提案，規定業者送第三方檢驗機構檢驗，若驗出超標，應該由檢驗機構立刻通報，以免業者隱瞞或延遲通報。

鄭照新說，很遺憾，根據紀錄，2年來衛福部對這項建議的回應都是「再研議」，或者說「已經有食安法了」；中央過去覺得現行的法規就夠用，今天出了事情，才開始怪地方政府沒有抽檢，擺明是沒有傾聽人民的心聲，難怪7月25日人民要上街頭。

鄭照新強調，若衛福部採納2年前中台灣區域治理平台的建議，完全不用多編預算，只要改變流程，就可以彌補業者隱瞞不通報的漏洞，也不會有這次致癌油事件中聯油延遲通報的問題；可以避免的事情沒有避免，現在還要甩鍋給辛苦的基層稽查人員，只為了護航高官，實在是極其可恥。

對於行政院稱中市府7月5日查廠是要讓中聯復工，鄭照新回擊，7月5日的查廠最重要的是帶專家向上追溯源頭，查出黃豆的來源，並向下追尋流向；復工與否是查廠中的本就有一個項目，但以當時的情況，這個項目不可能會過，行政院現在要扯這個，難怪大家對中央沒信心。