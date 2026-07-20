影／毒油引發食安危機 台中市副市長鄭照新抨擊中央甩鍋

中聯油脂致癌油引發食安危機，行政院長卓榮泰宣布啟動《食安法》修法，盼明確中央、地方權限及廠商自主檢驗規範。台中市副市長鄭照新今天表示，台中市政府2年前就已提醒中央要修補食安法漏洞，卻只得到「現行法已夠用」的回覆，如今出事中央才改口，卻把疏失甩鍋給地方。

鄭照新表示，現行《食安法》規定由業者自主送驗，中央也可依《食安法》第7條要求業者辦理，台中市早在2年前就發現制度可能存在漏洞，但是中央都以「現行法已夠用」來回覆，台中市這2年的聯合稽查廠商都是中央給的名單，可是114年的聯合稽查名單就是沒有中聯，2年前就提醒應修法卻未修法，如今出事卻把責任甩鍋給地方基層，鄭照新認為這樣的作法極其可恥。