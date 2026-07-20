「食安法」修法草案 國民黨團搶先推出！含三大重點
國民黨立法院黨團20日提出《食品衛生管理法》修正草案，三大重點包括：從源頭攔截，不要等毒物流到餐桌上才開始追；零容忍、零僥倖、零漏洞；讓誠實的人受到保護，而不是受到懲罰。黨團已向立法院議事處提出草案，並納入21日程序委員會，爭取在本周五（24日）院會通過審查。
國民黨團書記長林沛祥表示，《食品衛生管理法》修正草案，有三大亮點。
第一個亮點，「從源頭攔截，不要等毒物流到餐桌上才開始追」。這次毒油事件最大的問題，是等到幾百家廠商都用了問題原料，政府才開始一層層打電話。這不是食安管理，這叫事後補考。
國民黨團要求建立跨部會及時食安通報平台，農業、經濟、財政、衛福等單位，24小時內必須通報，並與國際食品快速警報系統接軌；毒油跑得快，政府就要跑得更快。
第二個亮點，「零容忍、零僥倖、零漏洞」。中央政府居然曾提出「添加不到二成，可以不用預防性下架」這種荒謬標準，人民吃進肚子的時候，可不會先算百分比。因此，國民黨團把預防性下架直接寫進法律，只要原料有重大疑慮，不管添加多少，一律先下架、72小時內完成複驗。
同時，針對供應鏈的大型原料廠，要求逐批檢驗、第三方稽核、完整製程紀錄、電子追蹤。因為，大廠責任越大，管理標準就要越高。
第三個亮點，「讓誠實的人受到保護，而不是受到懲罰」。這次毒油事件國人看到一個荒謬現象，越誠實、自主送驗的人，越可能第一個倒楣；越隱瞞的人，反而沒事。這不是鼓勵誠實，而是在鼓勵沉默。
黨團首席副書記長許宇甄表示，為徹底補上制度漏洞，國民黨團提出《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案，讓台灣食安從「出事後追毒」全面轉向「事前預警、源頭阻絕、即時追蹤、重罰究責」十大食安改革。
一、修法將建立「全國性跨部會即時食安通報平台」，若發現供應鏈系統性異常情資，必須在24小時內完成通報。
二、針對掌握大量原料供應的「供應鏈核心節點業者」提高管理強度，包括出廠前強制污染物檢驗，絕對不能讓企業一家家出問題，發現問題之後才去做亡羊補牢的改善。
三、建立「綠色預通報」制度。業者自主檢驗發現初驗異常，24小時內必須通報並停售，政府應在72小時內完成複驗。
四、台灣污染物標準必須與國際接軌。
五、全面升級「食安雲」，要求業者出貨後兩小時內自動上傳流向資料，不要在事後還靠人工一通一通打電話。
六、強制標示主要原料原產地，尤其食用油脂等高度依賴進口原料的產品，不能只寫「台灣製造」，讓消費者完全不知道黃豆、油料究竟來自哪一個國家，徹底防堵「洗產地」疑慮。
七、強化邊境管理，對基因改造農產品及農業部指定的大宗農產品，採取逐批或逐船查驗。
八、建立明確的「預防性下架」法源。人民的健康不是數學題，更不能用「添加不到20%」作為放任問題原料繼續流通的理由。
九、建立真正的食安吹哨者保護制度，禁止雇主對揭弊員工解僱、降調、減薪或報復，並採取舉證責任反轉及國家補償機制，提高檢舉獎金保障。
十、對系統性重大食安違法行為，最高行政罰鍰由現行2億元提高至10億元，對拒絕執行預防性下架的業者重罰，讓違法成本真正高於不法利益。
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