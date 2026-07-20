「食安法」修法草案 國民黨團搶先推出！含三大重點

國民黨立法院黨團20日提出《食品衛生管理法》修正草案，三大重點包括：從源頭攔截，不要等毒物流到餐桌上才開始追；零容忍、零僥倖、零漏洞；讓誠實的人受到保護，而不是受到懲罰。黨團已向立法院議事處提出草案，並納入21日程序委員會，爭取在本周五（24日）院會通過審查。

國民黨團書記長林沛祥表示，《食品衛生管理法》修正草案，有三大亮點。

第一個亮點，「從源頭攔截，不要等毒物流到餐桌上才開始追」。這次毒油事件最大的問題，是等到幾百家廠商都用了問題原料，政府才開始一層層打電話。這不是食安管理，這叫事後補考。

國民黨團要求建立跨部會及時食安通報平台，農業、經濟、財政、衛福等單位，24小時內必須通報，並與國際食品快速警報系統接軌；毒油跑得快，政府就要跑得更快。

第二個亮點，「零容忍、零僥倖、零漏洞」。中央政府居然曾提出「添加不到二成，可以不用預防性下架」這種荒謬標準，人民吃進肚子的時候，可不會先算百分比。因此，國民黨團把預防性下架直接寫進法律，只要原料有重大疑慮，不管添加多少，一律先下架、72小時內完成複驗。

同時，針對供應鏈的大型原料廠，要求逐批檢驗、第三方稽核、完整製程紀錄、電子追蹤。因為，大廠責任越大，管理標準就要越高。

第三個亮點，「讓誠實的人受到保護，而不是受到懲罰」。這次毒油事件國人看到一個荒謬現象，越誠實、自主送驗的人，越可能第一個倒楣；越隱瞞的人，反而沒事。這不是鼓勵誠實，而是在鼓勵沉默。

黨團首席副書記長許宇甄表示，為徹底補上制度漏洞，國民黨團提出《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案，讓台灣食安從「出事後追毒」全面轉向「事前預警、源頭阻絕、即時追蹤、重罰究責」十大食安改革。