探視藍營青年絕食行動 盧秀燕：非常不捨、心疼

中聯油脂案延燒，國民黨台北市議員楊植斗及台北市議員參選人賴苡任等人，在凱道前絕食抗議，台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑今天前往探視。盧秀燕說，大家在高溫下絕食，讓她非常不捨、心疼，希望他們注意補充水分，用些方法照顧自己。

中聯油品驗出致癌物超標，台北市長蔣萬安呼籲民眾一起站上街頭，國民黨也宣布號召群眾25日上街頭抗議。台北市議員楊植斗及縣市議員參選人賴苡任、何元楷等，19日起以絕食靜坐響應，預計持續至25日遊行當天。

盧秀燕、謝國樑、前國民黨副主席連勝文、國民黨立委陳菁徽下午前往凱道探視。盧秀燕說，知道大家絕食後，她感到非常擔心，絕食是非常激烈、自我傷害的方法，對身體傷害極大，加上高溫，讓她非常不捨與心疼，希望他們注意補充水分，用些方法照顧自己。

談到將召開縣市長「反毒油線上國是會議」，盧秀燕說，在對美關稅談判期間，地方政府就曾召開線上國是會議，提供給中央參考，希望有助於解決問題。這次大家都碰到問題油的狀況，因此決定擴大召開縣市長反毒油的國是會議。也由於問題必須趕快解決，不是明天就是後天、很快就會宣布。

盧秀燕表示，會一起邀請全台灣所有的縣市長，不分黨派、藍綠，她也親自聯繫邀請南部的縣市長。未來相關結論，整理後會送給中央，希望中央重視、採納，解決問題，讓人民能吃得安心。

盧秀燕也提到，希望不分黨派的民眾，25日一起上街頭，呼籲中央政府趕快解決這些問題，趕快讓人民吃得安心。這是全民議題，全民都要吃油，希望大家25日都能夠站出來。