反毒油線上國是會議 盧秀燕：不分黨派邀請全台縣市長參加

台中市長盧秀燕拋本周召開「縣市首長反毒油線上國是會議」，她今前往凱道探視絕食的黨籍議員參選人時表示，預計明後天宣布會議召開時間，不分黨派，將邀請全台縣市長參加，希望中央務必重視、採納地方的國是建言。

盧秀燕今下午與基隆市長謝國樑、國民黨前副主席連勝文一同前往凱道，為絕食的黨內議員參選人加油打氣。盧秀燕說，昨天他們在台中開會，知道消息後感到非常擔心。絕食是非常激烈、自我傷害的方法，今天台北最高溫34度，又絕食又高溫，一般人在戶外幾小時就受不了，非常不捨、心疼，希望他們注意補充水分、照顧自己。

盧秀燕表示，這次食安事件，全國包括外島都受影響，與美國關稅期間一樣，他們決定擴大召開線上反毒油國是會議，提供中央參考。至於細節，會盡快，不是明天就是後天會宣布，「我們是第一線處理問題的地方政府，最了解問題出在哪裡、漏洞在哪裡。」一些南部的縣市長，她也親自打電話聯絡邀請，目前還在處理當中。

盧秀燕說，解決問題最重要是讓人民吃得安心，不要惶惶終日，中央到現在都沒辦法告訴民眾這個油是怎麼來的、哪些油能吃哪些不能吃，民眾非常煩惱混淆，希望中央務必重視、採納地方政府的國是建言。她也希望不分黨派，大家周六一起上街頭，站出來呼喚中央趕快解決問題。