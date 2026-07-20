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藍營小雞絕食反毒油 吳思瑤酸「168節食」批政治操作

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。記者許正宏／攝影
民進黨立委吳思瑤。記者許正宏／攝影

中聯致癌油風暴延燒，北市議員楊植斗等人昨至凱道前靜坐抗議，並將絕食到7月25日當天。民進黨立委吳思瑤今天開酸，他們號稱「接力絕食」，但究竟要如何絕食？是在168節食嗎？她強調，行政院本周就會提出食安法修法，不樂見過度的政治操作作為選舉造勢工具。

吳思瑤在立法院受訪表示，她尊重這些國民黨參選人，但他們的政治動作非常清楚，就是在消費食安議題，把嚴肅的食品安全問題當成選舉造勢工具。他們號稱要接力絕食，但究竟要如何絕食？是在168節食嗎？都尊重他們，但食安涉及中央與地方的權限，需要補強制度，行政院本周就會提出食安法修法，把過去漏洞百分之百補起來，持續優化、精進。

吳思瑤說，不樂見過度的政治操作，作為選舉造勢工具，因為這只會增加中央與地方之間的對抗。她說，食安需要的不是對抗，而是各級政府共同合作，行政部門與執政黨團都會全力優化各項食安措施。

林楚茵也說，這次食安問題是廠商製造毒油不通報，地方政府又疏於檢查，現在竟淪為國民黨選舉的人做秀。她酸藍營小雞接力絕食，比一般人做168節食還短，這不是做秀什麼是做秀？她認為是個非常壞的風氣，藍白根本為了自己的政治生涯、政治選舉，把食安問題當政治議題來操作。

吳思瑤 食安 楊植斗

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