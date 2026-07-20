快訊

余文樂宣布離婚！與台灣「皮帶千金」結束9年婚姻：永遠是家人

滿街都在咳！醫示警「夏季多病毒同時流行」：逾3週快就醫

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中擬開線上食安國是會議 翁章梁不出席籲食安別淪政治攻防

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣表態不參加線上會議，翁章梁籲中央地方合作解決食安問題。圖為今天出席布袋新橋動土典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣表態不參加線上會議，翁章梁籲中央地方合作解決食安問題。圖為今天出席布袋新橋動土典禮。記者李宗祐／攝影

台中市政府規畫召開線上國是會議，討論食安議題，嘉義縣長翁章梁表態不會出席。他表示，食品安全涉及全國人民，應由中央與地方共同面對，不論修法或稽查資源強化，都應透過合作討論解決，並呼籲各界把政治擺一邊。

針對台中市府規畫邀集地方政府參與線上國是會議，翁章梁表示，食安問題需要中央與地方合力面對，並非單一縣市可以處理。從法規制度、源頭管理、稽查量能到問題產品流向掌握，都涉及跨部會及跨縣市合作，應由中央統籌，地方共同參與。

翁章梁說，不管是修法或稽查資源的強化，都應該由中央與地方共同面對討論，食安攸關全國人民安全，各界應把政治擺在一邊，否則不是人民之福。

嘉義縣府因此不會出席台中市府規畫的線上國是會議，但仍主張中央與地方應建立更有效率的溝通與合作機制，針對食安制度、查核人力及問題產品追蹤等面向共同處理，避免議題流於政治攻防，影響實際問題解決。

翁章梁 食安 台中 反毒油

延伸閱讀

盧蔣合體毒油拆彈 藍縣市開線上國是會議

守護食安 才能重建民眾信任

毒油案延燒 潘孟安重申：總統府態度是中央地方一起合作

蔣萬安：民進黨政府傲慢不作為人民要站出來 食安法必須修法

相關新聞

影／藍縣市將開反毒油國是會議 許淑華會前率先開砲了

毒油風暴延燒，台中市長盧秀燕邀地方首長召開線上國是會議，南投縣長許淑華有行程，由副縣長參加，但她不滿行政院長卓榮泰質疑地方努力，國是會議前開砲，她今痛批卓，「不是中央公務員才是公務員，地方公務人員也很辛苦，他該更有同理心」，並喊話中央「別把地方的國是會議，當成是跟中央對抗的手段」。

毒油案看見台版狂人日記 吳崢是魯迅筆下吃人的爺？

記者大一新生時，系上的學長姐按慣例會開書單給新生閱讀，古今中外書單合計十來本，中國作家魯迅是書單之一，而且還會加註「必讀」。40年了，魯迅筆下人物仍然在民主台灣的官場鮮活可見。

台中擬開線上食安國是會議 翁章梁不出席籲食安別淪政治攻防

台中市政府規畫召開線上國是會議，討論食安議題，嘉義縣長翁章梁表態不會出席。他表示，食品安全涉及全國人民，應由中央與地方共同面對，不論修法或稽查資源強化，都應透過合作討論解決，並呼籲各界把政治擺一邊。

影／酸藍營接力絕食「比168還短」 林楚茵：輪流絕食就是輪流吃飯

中聯油事件風波延燒，國民黨議員與議員參選人砲轟中央蓋牌，在昨(19日)發起「接力絕食」到725遊行，對此民進黨立委林楚茵今天受訪狠酸，這比168還短，大家一起輪流絕食就是輪流吃飯，一點意義都沒有。

批綠營製造哏圖控北市查廠0次 王鴻薇：台北沒油廠

中聯致癌油延燒，針對近期網路傳出台北市政府查廠0次哏圖。國民黨立委王鴻薇表示，這些造謠哏圖是來自民進黨群組與青鳥側翼，而這座民進黨「中央廚房」就是來自立委王定宇。她質疑，台北有油廠嗎？造謠不打草稿、根本是用腦殘的方式在造謠。

盧秀燕揪反毒油線上國是會議 黃偉哲不出席：坐而言不如起而行

針對中聯油脂致癌油事件，台中市長盧秀燕宣布邀集地方首長開「縣市長反毒油線上國是會議」，對此，台南市長黃偉哲因公務行程，確定不會出席。台南市政府認為，食安是需要中央與地方共同合作，且根據食安法，地方政府站在把關第一線，每個地方政府都應善盡法定責任，才是真正對人民負責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。