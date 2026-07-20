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批綠營製造哏圖控北市查廠0次 王鴻薇：台北沒油廠

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網千秋萬事製作單位提供
國民黨立委王鴻薇今天接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網千秋萬事製作單位提供

中聯致癌油延燒，針對近期網路傳出台北市政府查廠0次哏圖。國民黨立委王鴻薇表示，這些造謠哏圖是來自民進黨群組與青鳥側翼，而這座民進黨「中央廚房」就是來自立委王定宇。她質疑，台北有油廠嗎？造謠不打草稿、根本是用腦殘的方式在造謠。

王鴻薇今天接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，2020年民進黨政府的食安預算56億，今年已經暴增到106億元，給再多的錢，還是有破洞，更可惡的是，遇到危機就卸責，把這些責任推卸給別人，推給地方政府，食安預算過去都全數編給政府，民進黨政府卻將蘋果農藥殘留量標準大幅放寬，提高到六倍之多，現在發芽馬鈴薯也可以吃 ，所有食安標準一個個向後退，民進黨好意思又拿預算做文章。

對於總統府秘書長潘孟安被媒體詢問問題油事件時，以左手肘揮開記者麥克風。王鴻薇表示，民進黨政府太傲慢，遇到問題閃躲卸責，只想甩鍋給地方。

王鴻薇表示，致癌油發生之後，賴清德總統幾乎是神隱了，過去頂新油事件爆發時，民進黨還要求時任總統馬英九道歉、行政院長江宜樺下台，當時江宜樺90度鞠躬道歉。在同一個地點十年後，行政院長卓榮泰在立法院嬉皮笑臉 ，竟然還來教訓立委。

王鴻薇強調，民進黨知道毒油案紙包不住火，就是要把責任一直不停的往地方卸責，他們打台北市長蔣萬安，可是台北沒有油廠，就去打台中市長盧秀燕，當年賴清德擔任台南市長時說，只要有食安的問題，就是中央的問題，對民進黨而言，有食安問題，就是國民黨的問題。

王鴻薇 台北 王定宇

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