溫朗東質疑台中市提供假資料 市府秀公文：資料是食藥署送的

名嘴溫朗東爆料，台中市政府2024年抽驗中聯油廠時，抽驗報告中沒有苯駢芘，衛福部收到的報告卻是苯駢芘合格，中市府疑似送假資料。市府回應，該年是中央地方聯合稽查，檢驗報告就是食藥署送的，溫朗東搞錯程序、烏龍爆料。

溫朗東今天在臉書發文表示，衛福部2025年發動油脂專案，台中市政府抽驗13家廠商的苯駢芘，偏偏沒驗中聯油；而2024年抽驗中聯油廠，抽驗報告中沒有驗苯駢芘，衛福部收到的資訊卻是苯駢芘合格，究竟是盧市府造假資料，還是衛福部資料出錯？

中市府回應，歷年中央與地方油品聯合專案稽查，稽查油廠都是由中央指定，2024年的專案稽查由食藥署和中市府聯合稽查，食藥署送SGS檢驗，並將報告提供中市府；根據檢驗報告，該次檢驗中苯駢芘合格，因此網站未登錄該項檢驗及結果。

市府說明，根據食藥署2024年食用油脂製造稽查專案報告，食用油脂產品檢驗項目有重金屬、黃麴毒素、多環芳香族碳氫化合物（包含苯駢芘）等共10大項，其中抽驗中聯油、福懋油、福壽等7件，中聯抽驗的是大豆沙拉油，檢驗資料顯示合乎標準。

至於2025年的油脂專案未檢驗中聯油，中市府指出，該年的專案抽驗廠商名單也是由食藥署指定，溫朗東如果要質疑為何跳過中聯，應該問食藥署，問台中市政府是搞錯對象。

台中市副市長鄭照新強調，2024和2025年的抽驗油廠名單都是中央食藥署指定，2024年有驗中聯、2025年沒有，且整體程序是地方送中央FDA檢驗，中央提供檢驗報告給地方，再由地方公告；溫朗東搞錯程序，屬於烏龍爆料。