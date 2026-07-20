快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣長王惠美表態！725將參加凱道反毒油及國是線上會議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天上午參加彰化市民族新村長照衛福大樓動土儀式時表示，她一定會參加25日的反油毒遊行，至於線上會議當天，她雖有動土行程，也會克服困難參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天上午參加彰化市民族新村長照衛福大樓動土儀式時表示，她一定會參加25日的反油毒遊行，至於線上會議當天，她雖有動土行程，也會克服困難參加。記者劉明岩／攝影

致癌油品釀成民怨，藍營縣市長發起7月25日上凱道抗議，並召開線上國是會議彰化縣長王惠美今天上午參加彰化市民族新村長照衛福大樓動土儀式時表示，她一定會參加25日的反油毒遊行，至於線上會議當天，她雖有動土行程，也會克服困難參加。

中聯油脂供應出包的三家業者中，泰山企業位在彰化。王惠美指出，彰化縣政府在6月30日接獲泰山通報後，彰化縣政府與食藥署、政風處、檢調單位7月1日已進行5波查廠，所有泰山的產品進行抽驗65件，未抽驗合格之前不得出貨，累計並已完成下架760多公噸。

王惠美說，縣府並在第一時間內，跟食藥署以及其他縣市通報，讓各縣市能夠即時把問題油下架，平常彰化縣市政府都有進行食安檢查，但像這種大型食安問題，應該要建立防災SOP處置，就可以確保民眾的食安。

王惠美說，相信中央也不斷滾動式修正。感謝衛生局及相關單位努力，食安問題就是國安問題，希望能透過本次事件，建立良好的處置方式。

王惠美強調，反毒油是國安的問題，她一定會參加7月25日的反毒油遊行；至於下周的「縣市長反毒油線上國是會議」，她雖然當天有動土典禮行程，也會克服困難，參加線上的國是會議。

王惠美 泰山企業 彰化 致癌沙拉油 食安 國是會議 反毒油

延伸閱讀

725邀陳其邁黃偉哲上凱道？蔣萬安喊話：不分藍綠白捍衛食安

盧蔣合體毒油拆彈 藍縣市開線上國是會議

新聞眼／毒油竄台…綠圍盧打蔣 促成姐弟聯手

蔣萬安：民進黨政府傲慢不作為人民要站出來 食安法必須修法

相關新聞

毒油風暴立委質疑卓榮泰下架太慢 陳建仁指系統性問題「隱匿是關鍵」

致癌油事件引發食安風暴，國民黨號召民眾上凱達格蘭大道，訴求「食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」。中研院院長陳建仁今赴立院進行業務報告，多位立委就食安問題質詢。陳建仁指出，食安問題是系統性問題，最重要的是中央與地方密切合作，希望強化中央和地方的「一條鞭」整合。

提高罰鍰上限至10億元 國民黨團擬修食安法爭取本周五付委

致癌油品風暴延燒，國民黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨不只站上街頭替人民發聲，更要走進立法院，把制度修得更好，將提出「食安法」修正草案，將現行罰鍰上限2億元一舉提高到10億元，爭取本周五（24日）院會就能交付委員會審查，儘速完成相關修法程序。

【重磅快評】卓榮泰冷待石崇良 阿中站隊棄石同意票

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛因中聯致癌油挨告瀆職後，先是傳出府院便當會將討論去留，後來又發生卓榮泰與石崇良同框卻互動極冷，卓反而「心疼」姜至剛眼絲泛紅，透露切割與棄俥保帥意味；石崇良拒辭態度堅決，但隨著在野陣營上凱道、檢調發動偵查，賴清德挺石立場可能鬆動，石去職恐已剩時機選擇的問題了。

影／酸藍營接力絕食「比168還短」 林楚茵：輪流絕食就是輪流吃飯

中聯油事件風波延燒，國民黨議員與議員參選人砲轟中央蓋牌，在昨(19日)發起「接力絕食」到725遊行，對此民進黨立委林楚茵今天受訪狠酸，這比168還短，大家一起輪流絕食就是輪流吃飯，一點意義都沒有。

溫朗東質疑台中市提供假資料 市府秀公文：資料是食藥署送的

名嘴溫朗東爆料，台中市政府2024年抽驗中聯油廠時，抽驗報告中沒有苯駢芘，衛福部收到的報告卻是苯駢芘合格，中市府疑似送假資料。市府回應，該年是中央地方聯合稽查，檢驗報告就是食藥署送的，溫朗東搞錯程序、烏龍爆料。

彰化縣長王惠美表態！725將參加凱道反毒油及國是線上會議

致癌油品釀成民怨，藍營縣市長發起7月25日上凱道抗議，並召開線上國是會議，彰化縣長王惠美今天上午參加彰化市民族新村長照衛福大樓動土儀式時表示，她一定會參加25日的反油毒遊行，至於線上會議當天，她雖有動土行程，也會克服困難參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。