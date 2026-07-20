彰化縣長王惠美表態！725將參加凱道反毒油及國是線上會議

致癌油品釀成民怨，藍營縣市長發起7月25日上凱道抗議，並召開線上國是會議，彰化縣長王惠美今天上午參加彰化市民族新村長照衛福大樓動土儀式時表示，她一定會參加25日的反油毒遊行，至於線上會議當天，她雖有動土行程，也會克服困難參加。

中聯油脂供應出包的三家業者中，泰山企業位在彰化。王惠美指出，彰化縣政府在6月30日接獲泰山通報後，彰化縣政府與食藥署、政風處、檢調單位7月1日已進行5波查廠，所有泰山的產品進行抽驗65件，未抽驗合格之前不得出貨，累計並已完成下架760多公噸。

王惠美說，縣府並在第一時間內，跟食藥署以及其他縣市通報，讓各縣市能夠即時把問題油下架，平常彰化縣市政府都有進行食安檢查，但像這種大型食安問題，應該要建立防災SOP處置，就可以確保民眾的食安。

王惠美說，相信中央也不斷滾動式修正。感謝衛生局及相關單位努力，食安問題就是國安問題，希望能透過本次事件，建立良好的處置方式。

王惠美強調，反毒油是國安的問題，她一定會參加7月25日的反毒油遊行；至於下周的「縣市長反毒油線上國是會議」，她雖然當天有動土典禮行程，也會克服困難，參加線上的國是會議。