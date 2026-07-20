毒油食安風暴 蔣萬安：讓民眾有知的權利、不要恐慌

台北市長蔣萬安上午出席民權大橋景觀橋啟用，對於毒油食安風暴，號召人民725上凱道反毒油，昨也南下與台中市長盧秀燕等人商討後續反毒油捍衛食品安全，蔣萬安受訪時表示，食安是民生的議題，盼不分藍、綠、白一同關心我們以及下一代健康的食安，地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。

台北市長蔣萬安（左五）上午出席民權大橋景觀橋啟用，對於毒油食安風暴，號召人民725上凱道反毒油，蔣萬安受訪表示地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午出席民權大橋景觀橋啟用，對於毒油食安風暴，號召人民725上凱道反毒油，蔣萬安受訪表示地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午出席民權大橋景觀橋啟用，對於毒油食安風暴，號召人民725上凱道反毒油，蔣萬安受訪表示地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午出席民權大橋景觀橋啟用，對於毒油食安風暴，號召人民725上凱道反毒油，蔣萬安受訪表示地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。記者曾吉松／攝影