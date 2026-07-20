食藥署將公布毒油案檢驗結果 民眾黨團：別用修法轉移焦點

中聯毒油事件持續延燒，食藥署預計今天公布52件原油、321項被預防性下架產品檢驗結果。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，毒油事件歷經整整20天，現在才要公布檢驗結果，賴政府別想用修法轉移問題焦點，「誰要負責？誰要下台？這個也要跟人民清楚報告。」

中聯油脂生產的大豆油含致癌物質苯駢芘超標事件最新檢驗結果即將出爐，食藥署副署長王德原昨天表示，針對中聯供應福懋、福壽及泰山等下游業者的原油及相關產品，檢驗工作已經全數完成，預計今天公布檢驗結果。至於是否根據結果啟動預防性下架產品重新上架，仍須待整體資料彙整，還有衛福部、行政院討論後決定，目前尚無明確時程。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，陳清龍受訪時表示，從6月30日通報到現在，毒油事件已經整整20天，現在才要公布檢驗結果，「民進黨政府究竟在做什麼？應該要給全國人民完整報告」，賴政府也不要用「食品安全衛生管理法」修法轉移問題焦點，「20天來的荒腔走板誰要處理？誰要負責？誰要下台？這個也要跟人民清楚報告。」

此外，在野黨近期推出多項公投案，中選會擔憂造成年底選務混亂，國民黨立委羅智強透露「數量可能會減少」。據了解，藍營內部同樣憂心開票混亂，恐失去推動公投增加投票率的意義，目前傾向縮減至「鞭刑入法」與「重啟核能」兩項，其餘則仍待與民眾黨討論。

陳清龍表示，民眾黨團提出三項公投提案，包括「交通罰鍰」、「移轉投票」及「安樂死」，民眾黨團持續徵詢地方意見與看法，目前也還有一個月的協商冷凍期，希望能夠藉此讓社會充分表達意見，「公投就是人民的權利，如果有機會讓全國公民表達，這是我們所期盼。」

陳清龍也說，現行公民投票法並未限制公投數量，中選會應該做好準備與選務工作，「國民黨團的討論，我們當然也尊重」，民眾黨團也還會繼續討論，公投案的數量不是問題，而是在於這些公投題目，就是當前人民所關心的議題，「執政的民進黨政府，現在能夠解決什麼問題。」