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24小時直播絕食抵制傲慢民進黨 何元楷：竟有人低劣造謠輪流吃飯

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市議員參選人何元楷等人表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府訴求，昨起絕食已超過24小時。圖／何元楷提供
新北市議員參選人何元楷等人表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府訴求，昨起絕食已超過24小時。圖／何元楷提供

新北市議員參選人何元楷等人表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府訴求，絕食24小時後發聲，指綠營人士還低劣到造謠說他們排班吃飯，甚至譏諷是減肥營。民進黨充滿著欺騙、卸責、傲慢，號召民眾「725」一定要站上凱道，向傲慢可惡的政府發出怒吼。

中聯油脂公司生產的大豆沙拉油，驗出1級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機。民進黨發言人吳崢說出「又不是我逼你吃（毒油）」，掀起更大風波，國民黨陣營號召民眾25日上街頭抗議。

台北市議員楊植斗與何元楷、台北市議員參選人賴苡任、基隆市議員參選人張家馨，昨起在台北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，一直到「725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的民意出面抗議。

何元楷今天在臉書貼文指出，今天許多立委來給他們加油打氣，聲援他們這次的護食安絕食行動，心中充滿感動和感謝。台北市立委羅智強也出動「金剛宣傳車」，號召大家725上凱道反毒油。

何元楷說，就目前為止已經絕食超過24小時，昨晚夜宿凱道，從頭到尾沒有離開過，全程24小時直播不斷電。民進黨有立委和青鳥們看到他們的絕食行動，就開始造謠說排班去吃飯，甚至還說這是減肥營、168減肥。

何元楷指出，全程都有直播的東西，對方竟然連查證都不會，就開始造謠中傷他們，意圖要醜化他們的行動，掩蓋中央政府處理毒油案的怠慢與傲慢，原來民進黨的立委素質是如此低劣。

何元楷表示，經過這次毒油案，讓他們看到民進黨從總統府、行政院、立法院到黨中央，充滿著欺騙、卸責、傲慢。民眾725一定要站上凱道，向這個傲慢可惡的政府怒吼，要求行政院長卓榮泰下台。

新北市議員參選人何元楷等人表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府訴求，昨起絕食已超過24小時。圖／何元楷提供
新北市議員參選人何元楷等人表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府訴求，昨起絕食已超過24小時。圖／何元楷提供

民進黨 楊植斗 台北市 2026九合一選舉 致癌沙拉油 中聯油脂 靜坐 食安

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