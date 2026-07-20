【重磅快評】卓榮泰冷待石崇良 阿中站隊棄石同意票

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛因中聯致癌油挨告瀆職後，先是傳出府院便當會將討論去留，後來又發生卓榮泰與石崇良同框卻互動極冷，卓反而「心疼」姜至剛眼絲泛紅，透露切割與棄俥保帥意味；石崇良拒辭態度堅決，但隨著在野陣營上凱道、檢調發動偵查，賴清德挺石立場可能鬆動，石去職恐已剩時機選擇的問題了。

致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安發起725上街頭抗議，獲藍白陣營全力相挺；日前傳出府院周六在總統官邸召開便當會討論卓、石、姜三人的去留，以及對2026大選的影響；不過府院一致否認，後來也證實沒有這場便當會，但周六卓、石、姜出席健康台灣論壇透露訊息卻不少於未舉行的府院便當會。

當天姜至剛最先抵達現場，在1樓大廳被媒體堵訪，他面露疲態低調表示「一切交由檢調調查，我們尊重」；石崇良則疑似為躲避媒體，乘座車直接駛抵新光醫院地下4樓地下室，隨即進入電梯，至一樓迴車道準備迎接卓榮泰。

當天卓榮泰僅在座車抵達後與石短暫握手，隨後便與新光醫院董事長吳東進等人寒暄，石、卓二人互動冷，遭隨扈等眾多幕僚形成至少五層人牆隔開。最特別的是，卓榮泰致詞時逐一稱呼在場官員，提到姜時特別強調「姜署長眼睛裡都是血絲，想必漏夜在檢驗」，現場爆出笑聲，掃去一些致癌油的陰霾，但石崇良的存在感完全被忽略。

石崇良的危機感不只是卓榮泰的冷待，向來對自己人極度溫暖的政委陳時中對於「自己人」總是展現極度的溫暖，他不只一次力挺涉入風波的同袍，總用極高的政治義氣包裝自己人，前年9月衛福部長交接時，陳對石極度讚賞，稱石「智者」，還透露新冠疫情初期迅速建置集中檢疫所就是石帶頭推動，寶瓶星號事件中，他更與石穿上防護衣一同登船檢疫，肯定石在危機時刻有擔當。

言猶在耳，不到一年時間，面對中聯致癌油案火燒民進黨政府的危機中，陳時中卻換上鐵面無私的面具，冷冷撂下「誰錯就辦誰，政府不包庇」的切割重話；前後對比，陳時中此刻未見暖語，反而展現「沒危機是戰友，有危機就是棄子」的政治叢林法則，形同為棄石投下一張同意票。

在過去慣例中，食安危機爆發通常食藥署長是第一防火牆，但卓榮泰心疼姜至剛眼裡的血絲，這次民進黨的規則可能要改寫了。

石崇良感受卓榮泰的冷淡，兩人關係降至冰點，其實也是咎由自取。始點是石崇良拉卓榮泰下水，引爆責任外推的引信；陳時中撂重話強調「誰做錯就辦誰，不會包庇」，擺明站隊卓榮泰；藍營發起725凱道遊行，推升民怨，姜至剛已無止血的份量，石崇良隨時可能成為綠營停損點，一旦司法有進一步動作，賴清德早已劃下「該究責就究責」的紅線，最後也只剩「棄石」的劇本了。