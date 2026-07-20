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提高罰鍰上限至10億元 國民黨團擬修食安法爭取本周五付委

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
毒油案延燒，藍營支持者發起凱道絕食靜坐抨擊政府罔顧民生，國民黨立委林沛祥（左二）、許宇甄、（中）、王鴻薇（左一）、羅智強（右二）、游顥（右一）今天到凱道聲援，並舉行記者會呼籲食安崩壞之際，政府修法刻不容緩。記者潘俊宏／攝影
毒油案延燒，藍營支持者發起凱道絕食靜坐抨擊政府罔顧民生，國民黨立委林沛祥（左二）、許宇甄、（中）、王鴻薇（左一）、羅智強（右二）、游顥（右一）今天到凱道聲援，並舉行記者會呼籲食安崩壞之際，政府修法刻不容緩。記者潘俊宏／攝影

致癌油品風暴延燒，國民黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨不只站上街頭替人民發聲，更要走進立法院，把制度修得更好，將提出「食安法」修正草案，將現行罰鍰上限2億元一舉提高到10億元，爭取本周五（24日）院會就能交付委員會審查，儘速完成相關修法程序。

國民黨立法院黨團今天在凱達格蘭大道上召開「食安五環，全面崩壞，修法改善，刻不容緩」記者會，除了聲援在此絕食抗議的雙北市議員參選人楊植斗、賴苡任、何元楷、陳冠安、張家馨，也一同向中央政府表達強烈抗議。

針對國民黨團提出的「食安法」修正草案。林沛祥說，有三大重點，第一，從源頭攔截，要求建立跨部會食安即時通報平台，相關主管機關24小時內必須同步通路；第二，零容忍、零僥倖、零漏洞。把預防性下架納入法律裡。只要原料有重大疑慮，不管添加多少，一律先下架，72小時內完成複驗，對於供應鏈的大型原料廠，要求逐批檢驗、第三方稽核、完整製程記錄、電子追蹤；第三，要求建立綠色預報通報制度，鼓勵業者第一時間通報、自主停售，建立所謂的「吹哨者保護制度」，保障接弊員工，提高檢舉獎勵。

林沛祥說，記者會結束後，就會將國民黨團「食安法」修正草案送到議事處，納入明天的程序委員會，爭取在本周五院會就能交付委員會審查。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，這次中聯事件是系統性的食安重大違法行為，因此，國民黨團將行政罰鍰上限從現行的2億元大幅提高到10億元，並重罰拒絕執行預防性下架的業者。她質疑，這次如果不是業者自主查驗，中央政府到底要多久才能夠發現？民進黨政府不做，國民黨來做。

國民黨立委王鴻薇指出，行政院必須向國人清楚交代三大疑點；第一，現在毒油是否已經完全被控制？第二，事件至今已過三周，究竟為何會發生？原因人民至今仍不知情；第三，中聯油脂市佔率約3成，其他廠商生產的大豆沙拉油到底安不安全？行政院要報告就必須讓人民知道全部真相，別再用切香腸、擠牙膏的方式敷衍，否則人民絕對無法安心，更無法信任政府的處置。

國民黨立委游顥說，現在民進黨政府的態度，人民都看在眼裡。從民進黨發言人吳崢脫口「又不是逼你吃」，到總統府秘書長潘孟安昨天甩手推開記者麥克風、阻擋記者追問，這種試圖掩蓋真相的態度，才是台灣人民憤怒的主因。行政院跟民進黨現在擺明了就是「擺爛」的心態，難道還要逼這些吃到毒油的民眾，去跟民進黨政府道歉嗎？

食安 國民黨團 楊植斗

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