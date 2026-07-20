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駁斥零抽驗謠言...要王定宇、林俊憲道歉？蔣萬安：應還基層公道

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，藍營號召725上凱道反毒油，民進黨立委王定宇林俊憲等人則稱北市政四年油品零抽驗？蔣萬安今嚴正駁斥，要求即刻停止各項謠言，還給基層辛苦稽查同仁一個公道。

蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用，他說，第一，台北市沒有一家油品工廠；第二，過去3年北市府抽驗90個油品品項，7月2日事件一爆發，也即刻增加抽驗30項疑似含苯駢芘品項，對於外界不實指控、說法，衛生局、市府團隊也即刻駁斥，即刻制止各項謠言，還給基層辛苦稽查同仁一個公道。

另外，對於綠營指台中市政府才是這次毒油案破口？蔣提到，台中市政府會清楚說明，不過他再度強調，這次事件爆發之後，台中市政府掌握業者名單、密切通報。以台北市政府為例，才能馬上掌握中下游名單，將各項批號、有疑慮品項擴大回收下架，也即刻清查團膳業者，針對過去有沒有用到問題油品、有沒有流到校園等，即刻公布學校名單，讓家長孩子減少疑惑，全部防堵問題油品。

媒體追問，會不會針對王定宇、林俊憲提告？或要求向北市府道歉？蔣萬安說，他說過，北市府第一時間做了澄清與駁斥。

蔣再度重申，北市府沒有一家油品工廠，但依然對其他各項食品加工廠，過去做了112家相關稽查，也對於油品90品項檢驗。尤其7月2日這次毒油案事件爆發，第一時間馬上針對30品項是否含有苯相關檢驗，上周檢驗結果也出來。北市府是即刻、全面擴大各項稽查防堵、就是要確保民眾的安全，這部分一切都是事實，而且也都做了即刻的澄清與駁斥。

王定宇 蔣萬安 林俊憲 致癌沙拉油 食安 衛生局

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