食安風暴聲援凱道絕食靜坐 羅智強募大型宣傳車聲援

毒油危害食安風暴延燒，台北市議員楊植斗、新北市議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應凱道絕食靜坐。國民黨立委羅智強等今天特別前往聲援，羅智強並表示募集一輛大型LED「反毒油鐵金剛」宣傳車到凱道聲援，同時也出動宣傳車到街頭和絕食靜坐朋友一起呼籲關心食安的民眾7月25日站出來到凱道表達心聲。

羅智強表示，面對食安風暴，民進黨政府第一時間卻蓋牌護航，處理毒油更荒腔走板，推託遲遲找不出原因，毒油批次還越爆越多，面對質疑與監督，官員卻以傲慢的態度來逃避責任，不僅不道歉、不下台，更接連爆出政論開嗆、對採訪媒體揮肘等荒謬舉動。

對於綠營支持者冷嘲熱諷凱道絕食只是「選戰減肥營」、接力絕食就是接力進食等言論，何元楷嚴正反駁說，目前已絕食24小時，會持續「接力絕食」下去直到7月25日，預計持續144小時。

毒油案延燒，藍營支持者發起凱道絕食靜坐抨擊政府罔顧民生，國民黨立委羅智強（中）等今天到凱道聲援，並呼籲民眾7月25日上凱道發出不滿怒吼。記者潘俊宏／攝影