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助攻盧秀燕？被問姐弟聯手反毒油護食安 蔣萬安：讓民眾有知的權利
毒油食安風暴，北市長蔣萬安號召人民725上凱道反毒油，昨也南下台中，與台中市長盧秀燕等人商討後續反毒油捍衛食品安全，蔣萬安今被問及，是否姐弟聯手好感情、還是後續會有誰主導問題？蔣說，地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵這次毒油，才能讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。
蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用，對於這次與台中市長盧秀燕姐弟聯手護食安，蔣說，這次毒油事件，大家看到當台中市政府掌握業者名單，即刻通知各縣市，包括北市府才能第一時間即刻掌握流向、擴大預防下架有疑慮產品、即刻公布業者名單、成立專區並不斷更新，讓民眾有知的權利，讓民眾不要恐慌。
蔣說，所以這些地方政府密切聯繫、共同聯防、捍衛食安，全力防堵，當然接下來，希望透過國是會議，彙整各地方政府意見，也會提出各項機制與建議，提出食安法的各項修法方向。
媒體追問，725上凱道，是否不要參與遊行的人不能有政治相關物件？避免被操作成選舉造勢？蔣萬安說，725是希望大家共同關注食安、關注民生議題，不談選舉，也不分藍綠白，希望大家共同關心彼此，關心自己及下一代的健康與食安。因此，希望大家可以穿上白色上衣，一起上凱道，為自己及下一代的健康發聲。
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