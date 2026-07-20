毒油風暴立委質疑卓榮泰下架太慢 陳建仁指系統性問題「隱匿是關鍵」

致癌油事件引發食安風暴，國民黨號召民眾上凱達格蘭大道，訴求「食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」。中研院院長陳建仁今赴立院進行業務報告，多位立委就食安問題質詢。陳建仁指出，食安問題是系統性問題，最重要的是中央與地方密切合作，希望強化中央和地方的「一條鞭」整合。

立委柯志恩詢問陳建仁，此次毒油事件是「系統性問題」還是「個案性問題」？陳建仁回答是「系統性問題」。

柯志恩指出陳建仁當行政院長時遇到食安問題果敢馬上下架，但行政院長卓榮泰卻是一個禮拜還不下架？陳建仁表示這是「通報過程」的問題，通報隔天衛福部就展開行動，隱匿是這次食安風暴最大的問題。

立委羅廷瑋質詢時指出，中研院在翁啟惠時代積極投入國家食品安全的建議，10多年前提出中研院「國家食品安全維護、環境保護、防治體系」建議書，如今是否落實、那些建議被政府採用?陳建仁表示，行政院已根據建議書成立食安辦，他認為現在最需要加強的是中央和地方的整合。

陳建仁表示，食安需要完整的調查，釐清汙染的源頭做好管控，中央和地方必須一起努力，該修的法規也必須修。