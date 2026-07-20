潘孟安揮開記者、林靜儀不鼓勵吃雞排 蔣萬安曝人民憤怒原因

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道反毒油，蔣今天被問及，昨天總統府秘書長潘孟安揮開記者拒答毒油問題、還有衛福部政委林靜儀說「不鼓勵吃雞排」，是否執政傲慢不演了？蔣說，「我們最卑微的要求，是即刻讓人民知道，哪一環節出狀況？但到現在，中央還是沒辦法做清楚的交代。

蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用，蔣說，當毒油事件爆發到現在，已經超過三周，但中央政府還是沒有能力說明是什麼原因，無法給民眾一個清楚交代。反而看到民進黨政府卻是一個傲慢態度。

蔣萬安說，中央政府第一時間選擇蓋牌、甚至護航業者、甚至還要討論重新上架，甚至包括民進黨黨公職說「又不要我逼你吃」；行政院長卓榮泰在立院說「這不是專案道歉」；甚至看到總統府秘書長潘孟安不願意受訪拒答，因為毒油問題而動手。

蔣說，種種這些，其實民眾憤怒的，是在這次毒油事件中，民進黨政府在處理過程中的態度，才是讓人民非常不滿與憤怒。

蔣萬安說，「我們最卑微的要求，是即刻讓我們知道，這件事情發生原因，是哪一環節出狀況？到現在，還是沒辦法做一個清楚的交代與說明」，三周過去，為何無法查明跟釐清相關真相，非常卑微的要求，就是一個清楚交代的真相。