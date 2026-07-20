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在野重點砍刪衛福部食藥署預算 綠：民眾不想看見守護食安能力被刪減

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長范雲。圖／聯合報系資料照

中聯毒油事件持續延燒，在野黨鎖定衛福部食藥署等部會預算列為砍刪焦點，國民黨立院黨團說，盼錢花在刀口，也會強烈要求食安預算。民進黨立院黨團書記長范雲指出，民眾不想看見政府守護食安的能力被刪減，反對黨監督預算應有限度，須明確說出哪個工作不需要做，才能合理刪減預算。

對於國民黨連日質疑政府問題油品處置失當，更接連發起接力斷食、號召上凱道抗議、提出食安法修法，全代會更以此為主題，范雲說，對於政治行動或意見表達，台灣是民主社會，尊重大家行使這些權利的自由。

范雲指出，食安沒有顏色，重點是中央和地方如何合作，未來能及早發現廠商隱匿問題油，讓上架食品都安全；除了行政院今日宣布食安法修法方向，立法院藍綠白三黨如何好好合作，審慎修法，補足食安缺口，不足的部分能夠完全補上，這是民眾最關心的。

至於是否有官員需要為食安議題下台，范雲說，當然要究責，但目前重點在於修法補足食安缺口，讓民眾未來不會吃到疑慮食品，這也需要藍綠合作才能完成修法。

針對食安法修法方向，范雲引述上周行政院食安專報時的資訊，包括第三方檢驗通報義務、如何讓中央地方合作更緊密，另有立委關注如何減低無辜下游廠商的損失，這些都會在委員會審慎討論。

衛福部 食安 食藥署 致癌沙拉油

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