快訊

世足賽／西班牙奪冠48隊完整排名出爐！巴西隊史第2糟、日本亞洲最佳

台灣首次戰爭「行動斷網」演習！8月14縣市演練時間、規則曝光 QA一次看

防中風吃魚比吃肉好？早晚何時適合運動？在家3分鐘「殭屍操」護心血管

聽新聞
0:00 / 0:00

725邀陳其邁黃偉哲上凱道？蔣萬安喊話：不分藍綠白捍衛食安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用。記者林麗玉／攝影

致癌油品食安風暴持續擴大，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人，昨除號召民眾725上凱道，本周也將召開「反毒油線上國是會議」。蔣今受訪被問到，是否也會邀高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人上凱道反毒油？蔣說，「食安本就是民生議題，不分藍綠白，呼籲大家725穿白上衣，一起為自己及下一代捍衛食安及健康。」

蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用，被問及本周將與盧秀燕等人一起號召22縣市召開線上國是會議，是否也會邀請綠營執政縣市陳其邁、黃偉哲一起上凱道反毒油？

蔣萬安表示，昨天他也特別說過，這次毒油事件爆發之後，地方政府第一時間即刻聯防、確保民眾食安，包括預防性下架、包括公布流向業者名單等等，及成立專區，讓即刻訊息讓民眾充分掌握與了解。地方政府會持續進行各項聯防。

蔣說，他昨天特別到台中市政府，跟盧秀燕市長，雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑市長一起討論，接下來包括後續食安法修法方向，提供給立院黨團提出修法版本。另外，昨天盧秀燕市長提出，各縣市不分黨派一起參與線上國是會議，這部分，本來食安就是民生議題，不分藍綠白、只關心彼此，725當天不談選舉，只專注談食安。

蔣說，他希望725上凱道歡迎所有民眾食安民眾可以前來表達意見，也歡迎食安領域專家學者一起來發表看法，希望725凱道上，大家穿上白色上衣一起「為我們自己及為下一代，捍衛食安以及健康」。

至於國是會議時間敲定了嗎？蔣說，目前正在積極聯繫登中，他想恨快，確定時間形式，就會跟大家報告。

陳其邁 黃偉哲 食安 致癌沙拉油 蔣萬安 盧秀燕 凱道 國是會議

延伸閱讀

盧蔣合體毒油拆彈 藍縣市開線上國是會議

蔣萬安：民進黨政府傲慢不作為人民要站出來 食安法必須修法

新聞眼／毒油竄台…綠圍盧打蔣 促成姐弟聯手

四縣市因應毒油案討論食安聯防 蔣萬安呼籲三項修法重點

相關新聞

725邀陳其邁黃偉哲上凱道？蔣萬安喊話：不分藍綠白捍衛食安

致癌油品食安風暴持續擴大，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人，昨除號召民眾725上凱道，本周也將召開「反毒油線上國是會議」。蔣今受訪被問到，是否也會邀高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人上凱道反毒油？蔣說，「食安本就是民生議題，不分藍綠白，呼籲大家725穿白上衣，一起為自己及下一代捍衛食安及健康。」

致癌油風暴 12年前的民進黨把現在的自己打到鼻青臉腫

中聯油脂爆出大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標高達4倍的重大食安風暴，事件延燒迄今已半個多月仍未能平息。台灣並非第一次爆發食用油危機，民進黨也非首次執政，但整個行政團隊的危機處理卻荒腔走板。

藍營將提「食安法」10大改革 傅崐萁：賴政府失職 國民黨來修法

針對中聯致癌油事件，行政院長卓榮泰昨天說，關於「食安法」的修法細節將在今天向全體國民進行說明。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨晚表示，國民黨將推「食安法」修法10大改革，不讓毒油再上餐桌，全面堵住食安漏洞，賴政府失職，國民黨來修法，把人民的健康討回來。

問題油延燒半月 政府說不出哪個環節出問題

從6月底檢驗出中聯油脂的油品含致癌物苯駢芘超標事件至今已逾半個多月，政府還無法告訴民眾，究竟是哪個環節出的問題，但執政黨從黨的幹部、地方民代到中央高層，不斷對外界質疑嗆聲、只想追究地方責任，看不到積極處理攸關全民食安的解方與態度，卻盡顯執政黨「只拚政治、不管民生」的執政傲慢。

卓揆今報告食安修法 補5漏洞

中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院長卓榮泰預告今天將說明食安法修法、公布油品檢驗報告。行政院預計提出「五個強化」，包括最上游廠商每半年自主檢驗將加嚴為逐批檢驗，下游層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗，提高業者遲延通報、隱匿不通報，以及通報不確實罰鍰上限。

守護食安！藍參選人靜坐絕食 鄭麗文探視打氣

台北市長蔣萬安號召七二五上凱道，北市議員楊植斗率雙北市議員參選人賴苡任丶何元楷丶陳冠安、張家馨響應遊行，昨起在中正一分局介壽所前絕食靜坐，將一路抗議絕食到七二五當天。何元楷說，守護食安，沒有人是局外人，民進黨各種傲慢行徑惹怒全民，或許民進黨發言人吳崢人又會說，「又不是我逼你們出來絕食的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。