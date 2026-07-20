725邀陳其邁黃偉哲上凱道？蔣萬安喊話：不分藍綠白捍衛食安

致癌油品食安風暴持續擴大，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人，昨除號召民眾725上凱道，本周也將召開「反毒油線上國是會議」。蔣今受訪被問到，是否也會邀高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人上凱道反毒油？蔣說，「食安本就是民生議題，不分藍綠白，呼籲大家725穿白上衣，一起為自己及下一代捍衛食安及健康。」

蔣萬安今天上午出席民權大橋景觀橋啟用，被問及本周將與盧秀燕等人一起號召22縣市召開線上國是會議，是否也會邀請綠營執政縣市陳其邁、黃偉哲一起上凱道反毒油？

蔣萬安表示，昨天他也特別說過，這次毒油事件爆發之後，地方政府第一時間即刻聯防、確保民眾食安，包括預防性下架、包括公布流向業者名單等等，及成立專區，讓即刻訊息讓民眾充分掌握與了解。地方政府會持續進行各項聯防。

蔣說，他昨天特別到台中市政府，跟盧秀燕市長，雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑市長一起討論，接下來包括後續食安法修法方向，提供給立院黨團提出修法版本。另外，昨天盧秀燕市長提出，各縣市不分黨派一起參與線上國是會議，這部分，本來食安就是民生議題，不分藍綠白、只關心彼此，725當天不談選舉，只專注談食安。

蔣說，他希望725上凱道歡迎所有民眾食安民眾可以前來表達意見，也歡迎食安領域專家學者一起來發表看法，希望725凱道上，大家穿上白色上衣一起「為我們自己及為下一代，捍衛食安以及健康」。

至於國是會議時間敲定了嗎？蔣說，目前正在積極聯繫登中，他想恨快，確定時間形式，就會跟大家報告。