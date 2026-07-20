守護食安！藍參選人靜坐絕食 鄭麗文探視打氣

台北市長蔣萬安號召七二五上凱道，北市議員楊植斗率雙北市議員參選人賴苡任丶何元楷丶陳冠安、張家馨響應遊行，昨起在中正一分局介壽所前絕食靜坐，將一路抗議絕食到七二五當天。何元楷說，守護食安，沒有人是局外人，民進黨各種傲慢行徑惹怒全民，或許民進黨發言人吳崢人又會說，「又不是我逼你們出來絕食的」。

國民黨主席鄭麗文昨晚前往探視打氣，並送上毛巾、水及防蚊液。鄭麗文說，非常心疼國民黨的年輕朋友決定在這個時刻用絕食來表達最深層、最無奈的抗議；面對民進黨政府的顢頇，全民幾乎不知道有什麼是可以安心吃的，國民黨年輕人透過長時間的絕食、飢餓，一整天的烈日雷雨飢餓，來表達最大的怒吼跟抗議。

鄭麗文說，國民黨將在七月廿五日周六下午五時開始，在凱道總統府前舉行「我是人，我反毒台」集會；致癌油全面毒害台灣，希望全民一起站出來，一個民選的政府可以如此傲慢，置百姓食安不顧，每天想的只是操弄、雙標，換位子就換腦袋，至今拿不出具體辦法，希望這些年輕人的抗議，不會白費。

楊植斗說，十年來吃萊豬、毒蘋果、發芽馬鈴薯到有毒油，一切都比十年前來得更毒時，難道不是政府一次次系統性失靈和無能嗎？衛福部遲遲無法告訴人民未來要如何防止、究責，也沒有人下台承擔，難保不會再有下一個未爆彈發生。有些青鳥仍在訕笑這樣的行動，食安的危機已不是在野黨的事情，所有人都可能因此受害。

楊植斗說，「我不是一個好爸爸」，一早出門時女兒還在睡覺，接下來一周要在街頭靜坐抗議，沒有辦法陪孩子，但想到三歲女兒才正開始要享受這世界的種種美好，政府不願為食安負任何責任，他必須站出來捍衛台灣人民健康。

陳冠安說，前總統蔡英文曾說，政府第一次聽不見可以大聲，第二次可以更大聲，第三次再不回應可以拍桌，但現在無論怎麼大聲、拍桌，賴清德總統都不會理，這次要讓民進黨好好面對人民的怒火。

賴苡任說，上凱道目的就是告訴賴政府，國家需要食安，希望七二五民眾到凱道對賴總統發出怒吼，請行政院長卓榮泰下台。

國民黨文傳會主委陳以信指出，民進黨政府面對全民食安焦慮，不但沒有謙卑檢討，反而接連展現執政傲慢「吃人夠夠」；既然民進黨政府「逼我吃毒油、逼我上街頭」，國民黨周六將發起大遊行，呼籲所有關心食安的民眾站出來，向傲慢失職的政府發出怒吼。