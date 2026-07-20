新聞眼／毒油竄台…綠圍盧打蔣 促成姐弟聯手

致癌油風暴愈演愈烈，各縣市陸續驗出不同批次問題油產品，戰場也從食安燒到政治，民進黨政府先是處置慢半拍，後又企圖「圍盧打蔣」轉移焦點，反而促成藍營「姐弟聯手」，藍營四縣市首長昨天閉門會議只是起手式，食安國是會議馬上就要召開，即將上演「地方包圍中央」戲碼。

大量問題油品流竄全台，逾一千三百所學校午餐曾用過問題油品，民眾乃至孩童吃下肚已是無法挽回的事實。面對嚴峻的食安危機，中央政府比起解決問題、釐清真相，似乎更熱衷究責。宜蘭縣政府接獲彰化縣政府通報，發現更早的問題油品，行政院長卓榮泰不是想著如何加強各縣市橫向聯繫，以發掘潛在漏洞，反而指責「其他縣市沒有用心查察」。

卓榮泰雖然道歉，但綠營近日對盧秀燕和蔣萬安加大攻擊火力，凸顯出執政黨「究責地方」的心態；但致癌油事件是全國系統性危機，一味強調地方責任不僅站不住腳，更可能導致社會反彈。

盧秀燕與蔣萬安的「姐弟聯手」，既是對中央政府的反擊，也展現出兩人一直以來的好交情。蔣十七日號召人民上凱道，盧當天馬上表態參加；卓榮泰九日在院會不滿台中市率先公布致癌油品流向，蔣萬安也力挺盧，指中市府一公布，北市府就立即追查在地流向，展現高度默契。

值得關注的是，昨日閉門會議由蔣萬安發起，卻不是邀請其他縣市長到台北，而是一起到台中拜會盧秀燕，蔣搭起舞台，由盧登高一呼，串連在野力量一起動起來。

據了解，為了七二五反毒油上凱道，國民黨黨中央與北市府已展開沙盤推演，為避免抗議活動被模糊焦點，嚴格要求參加當天出席的政治人物、民代及參選人不能帶政治旗幟、穿參選背心，全力防堵被民進黨操作成為選舉造勢，活動將聚焦人民反毒油、捍衛食安，也廣邀食安團體參與。

知情人士透露，大罷免之後大眾逐漸對政治冷感，也缺乏超越藍綠的議題，但這次致癌油事件，不斷有新批號連環爆，加上民進黨發言人吳崢、民進黨新北議員林秉宥、總統府秘書長潘孟安等人火上澆油，食安不分藍綠，民怨在各地悶燒，既然萬事俱備只欠東風，「蔣萬安就來扮演東風」。

民進黨想把致癌油事件變成「地方失職」，卻一步步逆襲成「中央失能」。藍營百里侯從各擁山頭走向區域聯防，守護食安更必須「藍白合」，七二五凱道只是第一波攻勢，當食安成為民怨出口，民進黨將真正意識到，這場風暴炎上的不只是致癌油，還有賴政府的治理失能。