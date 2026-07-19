食安戰火延燒...殷瑋再舉六都食品檢驗數反擊：綠議員打的是台南高雄?

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前議會施政報告，再與民進黨議員顏若芳掀戰火。研考會主委殷瑋指顏若芳用「還敢上街頭」5字剝奪人民權利；顏反批斷章取義，她指的是蔣「本務都做不好，憑什麼上街頭」；殷瑋再拿六都檢驗次數，批綠議員打的，是台南跟高雄這兩個民進黨執政縣市？

民進黨議員顏若芳質疑，殷瑋上網路政論節目斷章取義說她用「還敢上街頭」五個字來剝奪人民權利。她強調，她指的是蔣萬安「連本務都做不好，憑什麼上街頭」。顏說，蔣萬安連日甩鍋卸責，原來是因核心幕僚連最基本中文都聽不懂，讓市長只會一味腦衝、四處開地圖炮。

顏若芳說，回歸食安核心，她仍不樂見市府團隊淪為「用口水踐踏理性」的戰狼，她必須強調，從「苯駢芘零抽驗」到「餐飲管理評核失靈」，質詢全數本於事實，也從未替中央卸責，甚至點出中央應盡的責任。

對此，殷瑋再度反擊，北市府食安會報蔣萬安一共去過四次，其他幾次依法定職權責成副市長召開；但重大食安事件發生到現在，賴清德總統被各界要求，遵照2014年時要求馬英九做的事，去開國安會議，但他開了幾次？零次！

殷瑋再舉說油品抽檢，事情發生之後，北市府主動抽了30項苯駢芘部分，也要求中央「我抽了，你可不可以抽？我抽了之後有結果，你可不可以多做一點？因為你是主管全國的部分。」但到目前為止，中央這部分毫無動作，反而是台北已經做完了，從7月2號開始就做，跑完了整個檢驗，而且還公布告訴大家。

殷瑋也舉六都總的食品抽驗次數，國民黨執政縣市，六都當中一共四都抽驗的案件數都超過7萬件；台南、高雄兩個綠營執政的都是4萬件。民進黨議員在打的，不就是台南跟高雄這兩個民進黨執政的縣市。如果「還敢上街頭」是標語的話，「還敢談檢驗」，難道不是應該回送給民進黨的嗎？