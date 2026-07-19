快訊

修手機要給密碼？他相簿遭開15分鐘「親密照恐被看光」 店家1句話回應超心寒

31歲保全8戰北京清華錄取了！曾被家長喊「不學習就像他」 終極志向在哈佛

新聞幕後／陳其邁勸退王定宇 湧言會驚險保住中常委席次

聽新聞
0:00 / 0:00

食安戰火延燒...殷瑋再舉六都食品檢驗數反擊：綠議員打的是台南高雄?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安(左)日前赴議會施政報告。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安(左)日前赴議會施政報告。聯合報系資料照

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前議會施政報告，再與民進黨議員顏若芳掀戰火。研考會主委殷瑋指顏若芳用「還敢上街頭」5字剝奪人民權利；顏反批斷章取義，她指的是蔣「本務都做不好，憑什麼上街頭」；殷瑋再拿六都檢驗次數，批綠議員打的，是台南跟高雄這兩個民進黨執政縣市？

民進黨議員顏若芳質疑，殷瑋上網路政論節目斷章取義說她用「還敢上街頭」五個字來剝奪人民權利。她強調，她指的是蔣萬安「連本務都做不好，憑什麼上街頭」。顏說，蔣萬安連日甩鍋卸責，原來是因核心幕僚連最基本中文都聽不懂，讓市長只會一味腦衝、四處開地圖炮。

顏若芳說，回歸食安核心，她仍不樂見市府團隊淪為「用口水踐踏理性」的戰狼，她必須強調，從「苯駢芘零抽驗」到「餐飲管理評核失靈」，質詢全數本於事實，也從未替中央卸責，甚至點出中央應盡的責任。

對此，殷瑋再度反擊，北市府食安會報蔣萬安一共去過四次，其他幾次依法定職權責成副市長召開；但重大食安事件發生到現在，賴清德總統被各界要求，遵照2014年時要求馬英九做的事，去開國安會議，但他開了幾次？零次！

殷瑋再舉說油品抽檢，事情發生之後，北市府主動抽了30項苯駢芘部分，也要求中央「我抽了，你可不可以抽？我抽了之後有結果，你可不可以多做一點？因為你是主管全國的部分。」但到目前為止，中央這部分毫無動作，反而是台北已經做完了，從7月2號開始就做，跑完了整個檢驗，而且還公布告訴大家。

殷瑋也舉六都總的食品抽驗次數，國民黨執政縣市，六都當中一共四都抽驗的案件數都超過7萬件；台南、高雄兩個綠營執政的都是4萬件。民進黨議員在打的，不就是台南跟高雄這兩個民進黨執政的縣市。如果「還敢上街頭」是標語的話，「還敢談檢驗」，難道不是應該回送給民進黨的嗎？

食安 殷瑋 六都

延伸閱讀

綠諷蔣萬安如喪考妣上街遊行 殷瑋：民進黨真心話是又沒死人沒事？

毒油案延燒！藍小雞聚集凱道前靜坐絕食 穿「黑衣」批中央政府已死

毒油風暴吳崢脫口「又沒逼你吃」！國民黨4人明起絕食靜坐6天 號召725上凱道

【重磅快評】吳崢耍嘴皮、潘孟安甩麥 民進黨的傲慢不演了

相關新聞

食安戰火延燒...殷瑋再舉六都食品檢驗數反擊：綠議員打的是台南高雄?

毒油食安風暴，北市長蔣萬安日前議會施政報告，再與民進黨議員顏若芳掀戰火。研考會主委殷瑋指顏若芳用「還敢上街頭」5字剝奪人民權利；顏反批斷章取義，她指的是蔣「本務都做不好，憑什麼上街頭」；殷瑋再拿六都檢驗次數，批綠議員打的，是台南跟高雄這兩個民進黨執政縣市？

藍營小雞絕食反毒油 鄭麗文晚間帶毛巾、水加油打氣

致癌油風暴延燒，國民黨台北市議員楊植斗與跨縣市議員參選人賴苡任、何元楷丶張家馨等人今起透過絕食靜坐響應，預計持續至725凱道集會。國民黨主席鄭麗文晚間前往探視，並送上毛巾、水及防蚊液，為黨內小雞加油打氣。

黃敏惠將參加凱道反毒油 提3大食安要求

嘉義市長黃敏惠將於7月25日出席凱達格蘭大道舉行的反毒油行動，並配合「反毒油線上國是會議」時間安排參與。她表示，食品安全是基本人權，也是民眾每天都會面對的生活課題，毒油事件直接威脅民眾健康，食安沒有妥協空間，市府將全力配合各項行動，保障市民健康及生命財產安全。

影／赴凱道探視絕食抗議同志 鄭麗文籲中央正視訴求釐清真相

針對近期蔓延的毒油案風暴，國民黨台北市議員楊植斗等多位年輕世代民意代表，今日起於凱道前展開絕食靜坐抗議。儘管現場午後降下大雨，眾人仍穿起雨衣持續靜坐，國民黨主席鄭麗文傍晚也特別前往現場探視，對絕食同志的身體狀況表達心疼與關心。

許宇甄批潘孟安：推開的不只是記者 更是人民對食安真相的追問

總統府秘書長潘孟安今天被媒體詢問問題油事件時，以左手肘揮開記者麥克風，引發爭議。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，潘孟安一肘推開的，不只是記者，更是人民對食安真相的追問，記者手中的麥克風，代表人民知的權利，潘孟安推開記者，推開的也是人民對毒油流向的知情權。

問致癌油揮開記者？柳采葳轟：從吳崢到潘孟安 傲慢態度深植民進黨

毒油食安風暴，總統府秘書長潘孟安今天在面對媒體提問致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體便離去。國民黨北市議員柳采葳痛批，「潘孟安揮開記者、吳崢嗆人民，這就是民進黨現在面對致癌油的態度，這就是執政黨解決食安危機的方法。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。