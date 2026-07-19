藍營小雞絕食反毒油 鄭麗文晚間帶毛巾、水加油打氣

致癌油風暴延燒，國民黨台北市議員楊植斗與跨縣市議員參選人賴苡任、何元楷丶張家馨等人今起透過絕食靜坐響應，預計持續至725凱道集會。國民黨主席鄭麗文晚間前往探視，並送上毛巾、水及防蚊液，為黨內小雞加油打氣。

台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，藍營北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，今起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。

鄭麗文晚間前往現場探視，提到未來每天都是這個天氣，「要多喝水，防中暑，有任何不舒服要說，千萬不要硬撐」。

鄭麗文表示，非常心疼4位國民黨的年輕朋友，決定在這個時刻用絕食來表達最深層、最無奈的抗議。面對民進黨政府的顢頇，無能面對全民在餐桌上的食物，無法安心食用油出了問題，幾乎不知道有什麼是可以安心吃的，這4位年輕人透過長時間的絕食、飢餓，一整天的烈日雷雨飢餓，來表達最大的怒吼跟抗議。

鄭麗文說，國民黨將在7月25日周六下午五點開始，在凱達格蘭大道總統府前舉行「我是人，我反毒台」集會。致癌油全面毒害台灣，希望全民一起站出來，一個民選的政府可以如此傲慢，置百姓的食安不顧，每天想的只是操弄、雙標，換了位子就換了腦袋，至今拿不出具體辦法，沒有魄力、擔當和責任。

鄭麗文說，她很擔心這幾個年輕人，他們的身體雖然現在看來年輕力壯，但是還是一定要保護好身體，她知道很多關心的朋友都陸續到現場表達關心跟支持，希望這些年輕人，他們的抗議不會白費。

楊植斗表示，到目前絕食還不到一天，身心還在可忍受範圍，但有些青鳥仍在訕笑這樣的行動，今天食安的危機已不是在野黨的事情，所有人都可能因此受害，為了這十年來民進黨不斷讓人民的健康品質下降，呼籲大家25日要上凱道站出來。