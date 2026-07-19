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黃敏惠將參加凱道反毒油 提3大食安要求

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠725赴凱道，提3項食安訴求。圖為今日出席樂齡勇壯潔牙活動時照片。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠725赴凱道，提3項食安訴求。圖為今日出席樂齡勇壯潔牙活動時照片。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠將於7月25日出席凱達格蘭大道舉行的反毒油行動，並配合「反毒油線上國是會議」時間安排參與。她表示，食品安全是基本人權，也是民眾每天都會面對的生活課題，毒油事件直接威脅民眾健康，食安沒有妥協空間，市府將全力配合各項行動，保障市民健康及生命財產安全。

黃敏惠說，柴米油鹽醬醋茶與民眾生活息息相關，食安是政府必須守住的底線，任何可能危害健康的食品都不能輕忽，希望中央與地方共同合作，建立更完善的食品安全防護機制。

嘉義市政府也提出3項訴求，首先是落實源頭監管，要求中央建立更嚴格的油脂大廠跨部會食安監控機制，避免業者惡意隱匿，從源頭降低食安風險。

其次，市府要求資訊公開透明。黃敏惠表示，凡是有疑慮油品的流向資訊，中央應主動、即時、完整提供地方政府掌握，協助地方精準稽查與下架，不必耗費大量人力逐一清查，提升食安處置效率。

第三，市府呼籲中央協助店家及消費者求償。她表示，市府將配合團體訴訟，也會督促業者落實退換貨及相關補償措施，降低受害攤商、商圈及消費者損失，保障民眾權益。

黃敏惠表示，食安不分藍綠，健康沒有假期，中央應承擔應有責任，誠實面對事件並檢討改善，嘉義市政府也將持續把關食品安全，守護市民每一口飲食安全。

黃敏惠 食安 嘉義

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