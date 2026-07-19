許宇甄批潘孟安：推開的不只是記者 更是人民對食安真相的追問

總統府秘書長潘孟安今天被媒體詢問問題油事件時，以左手肘揮開記者麥克風，引發爭議。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，潘孟安一肘推開的，不只是記者，更是人民對食安真相的追問，記者手中的麥克風，代表人民知的權利，潘孟安推開記者，推開的也是人民對毒油流向的知情權。

許宇甄表示，潘孟安今天面對記者追問中聯致癌油及總統裁示，不但拒絕回應，更以手肘推開記者；下午再遇同一名記者時，竟輕蔑表示，「你不要在這邊跟我吵新聞。」這不是單純的動線誤會，而是權力面對監督時，最直接、最真實的傲慢反應。

許宇甄指出，心理學所謂的「防衛性反應」，是人在不願面對壓力與責任時，本能地排斥問題、攻擊提問者。潘孟安的第一反應，正暴露總統府面對食安危機的真實態度：不是急著向人民說明，而是認為沒有必要回答，甚至把監督視為干擾。

許宇甄批評，這與民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃」的邏輯如出一轍，在民進黨的權力傲慢中，記者替人民追問攸關健康的食安問題，竟被視為故意找麻煩、製造新聞。潘孟安那句「不要跟我吵新聞」，更徹底暴露執政團隊不是不知道人民在害怕，而是根本不想面對。總統府若只用「走道狹窄」、「避免碰撞器材」等說法卸責，卻不回答致癌油為何流入市場、政府為何未能及早攔截，就是用公關話術掩飾食安失靈。

許宇甄認為，這絕非單一偶發事件，而是賴清德總統執政團隊權力傲慢的縮影，從行政權漠視立法院三讀通過的法律，到總統府秘書長以肢體與輕蔑言語對待媒體，民進黨已習慣將監督視為挑釁、將質疑貼上政治標籤。當執政者只准人民接受答案，不准人民追問責任，民主就只剩下口號。

許宇甄呼籲賴總統，潘孟安與行政院長卓榮泰立即停止卸責，中聯致癌油攸關全民健康，總統府應收回荒謬藉口，完整公布調查、流向、追溯及究責結果，老老實實向人民說明並認錯道歉。不要讓台灣的食安與民主，一再被執政者的傲慢推開。