快訊

臉書網頁版大當機！突跳「帳號無法使用」仍未修復 大票網友崩潰

台中巨業客運撞進BRT站 傳4人受傷…警消搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

問致癌油揮開記者？柳采葳轟：從吳崢到潘孟安 傲慢態度深植民進黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員柳采葳痛批，「潘孟安揮開記者、吳崢嗆人民，這就是民進黨現在面對致癌油的態度，這就是執政黨解決食安危機的方法。」圖／柳采葳提供
國民黨北市議員柳采葳痛批，「潘孟安揮開記者、吳崢嗆人民，這就是民進黨現在面對致癌油的態度，這就是執政黨解決食安危機的方法。」圖／柳采葳提供

毒油食安風暴，總統府秘書長潘孟安今天在面對媒體提問致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體便離去。國民黨北市議員柳采葳痛批，「潘孟安揮開記者、吳崢嗆人民，這就是民進黨現在面對致癌油的態度，這就是執政黨解決食安危機的方法。」

柳采葳今天說，當記者詢問總統府秘書長潘孟安有關食安、致癌油品的問題時，潘用地、暴力地推開記者的麥克風，這一推也將民進黨全黨避談致癌油品、全黨傲慢面對監督，暴力推開的態度展露無遺。令人憤怒的，不只是那一個動作，而是民進黨面對監督時一貫的態度，「遇到質疑就閃，遇到追問就躲，遇到批評就怪別人，怪東怪西，通通都不是自己的責任。

柳采葳說，從吳崢到潘孟安，這已經不是個人單一事件，而是一整個黨的執政文化，傲慢的態度深植民進黨、執政黨每一個角落、每一個人。可悲的是，現在民進黨面對食安危機，並不是急著向民眾說明，而是急著拒絕人民的監督。

民進黨昨天在台北國際會議中心舉行第二十二屆全國黨員代表大會，總統府秘書長潘孟安（右）接受媒體訪問結束後，等在一旁的《TVBS》記者劉亭廷（左）衝上前堵麥，潘孟安臉色一變，面對記者逼問，潘孟安只說「你不要在這邊跟我炒新聞」隨後馬上離去。記者鄭超文／攝影
民進黨昨天在台北國際會議中心舉行第二十二屆全國黨員代表大會，總統府秘書長潘孟安（右）接受媒體訪問結束後，等在一旁的《TVBS》記者劉亭廷（左）衝上前堵麥，潘孟安臉色一變，面對記者逼問，潘孟安只說「你不要在這邊跟我炒新聞」隨後馬上離去。記者鄭超文／攝影

潘孟安 柳采葳 吳崢 致癌沙拉油

延伸閱讀

今起絕食抗議 何元楷：或許吳崢會說「又不是我逼你們出來絕食的」

在野725為食安上凱道 陳以信：賴總統道歉 卓榮泰下台

毒油風暴吳崢脫口「又沒逼你吃」！國民黨4人明起絕食靜坐6天 號召725上凱道

反毒油！藍4縣市長聚台中 張麗善批中央失態、謝國樑反對「少吃炸雞」

相關新聞

毒油案延燒 潘孟安重申：總統府態度是中央地方一起合作

中聯油脂致癌油問題延燒，總統府秘書長潘孟安今受訪重申，總統府的態度是中央地方大家一起合作，是否有人為缺失或相關責任，未來一定會究責並防微杜漸。至於台中市長盧秀燕宣布下周與縣市首長開反毒油線上國是會議，台中市議會民進黨團總召周永鴻批評，台中市府8年只查一次中聯，還踢皮球給中央。

被問毒油潘孟安手肘推女記者 陳琬惠批：賴政府傲慢會傳染

致癌毒油案持續延燒，總統府秘書長潘孟安今天出席活動被問及毒油議題時，竟是一個大揮手、用手肘推開女記者，引爆爭議。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠怒批，民進黨繼發言人吳崢失言「又不是我逼你吃」，新北議員林秉宥諷刺蔣萬安「如喪考妣上街遊行」後，又上演一起荒唐高高在上，原來「賴政府的傲慢會傳染」。

綠全代會談食安 卓揆預告明向全民報告食安法修法、提出檢驗報告

民進黨今年全國黨代表大會主題為「台灣好生活，團結拚未來」，針對近日毒油事件，行政院長卓榮泰致詞指出，政府以食安優先，未來將提出食安法修法，明確中央與地方權限，更預告明天（19日）將向國人清楚報告，並同步完成油品檢驗報告，強調「把食安放在人民最優先考量的地方」。

毒油案延燒！藍小雞聚集凱道前靜坐絕食 穿「黑衣」批中央政府已死

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安日前喊話要賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台，更要人民25日站上凱道抗議。北市議員楊植斗等人今不畏高溫現身凱道前介壽派出所靜坐抗議，將一路抗議絕食到725當天，呼籲中央政府正食安問題下台負責。

被問毒油潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

總統府秘書長潘孟安今天在媒體提問有關致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體，逕自離去。國民黨前發言人楊智伃說，憤怒與暴力，難道這是賴清德總統對毒油事件的最新回應，潘孟安不但要對毒油事件中央失職道歉、更要對這位扮演第四權角色的記者道歉。

問致癌油揮開記者？柳采葳轟：從吳崢到潘孟安 傲慢態度深植民進黨

毒油食安風暴，總統府秘書長潘孟安今天在面對媒體提問致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體便離去。國民黨北市議員柳采葳痛批，「潘孟安揮開記者、吳崢嗆人民，這就是民進黨現在面對致癌油的態度，這就是執政黨解決食安危機的方法。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。