問致癌油揮開記者？柳采葳轟：從吳崢到潘孟安 傲慢態度深植民進黨

毒油食安風暴，總統府秘書長潘孟安今天在面對媒體提問致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體便離去。國民黨北市議員柳采葳痛批，「潘孟安揮開記者、吳崢嗆人民，這就是民進黨現在面對致癌油的態度，這就是執政黨解決食安危機的方法。」

柳采葳今天說，當記者詢問總統府秘書長潘孟安有關食安、致癌油品的問題時，潘用地、暴力地推開記者的麥克風，這一推也將民進黨全黨避談致癌油品、全黨傲慢面對監督，暴力推開的態度展露無遺。令人憤怒的，不只是那一個動作，而是民進黨面對監督時一貫的態度，「遇到質疑就閃，遇到追問就躲，遇到批評就怪別人，怪東怪西，通通都不是自己的責任。

柳采葳說，從吳崢到潘孟安，這已經不是個人單一事件，而是一整個黨的執政文化，傲慢的態度深植民進黨、執政黨每一個角落、每一個人。可悲的是，現在民進黨面對食安危機，並不是急著向民眾說明，而是急著拒絕人民的監督。