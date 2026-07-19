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蔣謝張齊聚台中商討致癌油 他觀察：盧秀燕不爭個性完成在野整合

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市工策會總幹事的前立委陳學聖認為，台中市長盧秀燕不爭的個性意外完成在野陣營最成功的一次整合。記者黃仲裕／攝影
台中市工策會總幹事的前立委陳學聖認為，台中市長盧秀燕不爭的個性意外完成在野陣營最成功的一次整合。記者黃仲裕／攝影

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善今齊聚台中市，與市長盧秀燕共商致癌油事件。目前擔任台中市工策會總幹事的前立委陳學聖透過臉書發表觀察說，盧秀燕從國防預算特別條例、無人機到今食安毒油風爆，她不爭、融合的個性，是否能成就在野大整合，而是另一個「隱形冠軍」，不妨拭目以待。

陳學聖說，他初來台中工作時，不瞭解為何外界常形容台中有非常多「隱形冠軍」，後來才慢慢感受到，原來台中人的個性就像台中的天氣一樣，很溫和，不愛爭，你說你第一名，就你第一名，我也不和你爭，反正誰第一名，真正的實力最重要。

他說，誰能讓藍營人氣王蔣萬安放下既訂行程，一早來到台中？更遠的基隆謝國樑，雲林的張麗善也都來到了台中。大家知道地方首長假日格外忙碌，怎可能跑離轄區，就和盧秀燕一起開個會？而且神奇的是，這會沒有召集人，未來這周還要揪縣市長開線上國是會議。這其間沒有誰大誰小的問題，簡單說，就是沒有誰服不服氣的問題？太難得了！

如果是在過往，在野陣營每每整合關鍵時刻，都為了比大小，誰該排名在前，誰在後，雙方陣營可爭到臉紅脖子粗，最後即使勉強和了，也是同床異夢，各懷鬼胎。

陳學聖說，但這回，在盧秀燕身上，他看到了不一樣的融合能量。盧秀燕曾和他說，她從政迄今，都真心與人為善，甚至選戰對手在選後，還會繼續幫對方作選舉服務，還變成好朋友。

他說，或許就是這種不爭的個性，在男人慣常羅馬競技場的鬥爭，她是太消極、不及格的。但是這回，在野陣營沒有超級巨星的時代，盧秀燕「上善若水」的性格，反而在不搶眼中，或許意外完成在野陣營最成功的一次整合。

盧秀燕 台中 張麗善 致癌沙拉油

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