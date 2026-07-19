藍號召725上凱道反毒油...綠：人民盼中央地方合作 沒有必要政治操作

中聯致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道抗議致癌油。民進黨立委林俊憲說，台中市長盧秀燕8年檢驗1次、蔣萬安4年0次，蔣萬安說重視食安，卻缺席食安會議11次，人民希望中央地方合作，而非上街頭搞成政治鬥爭；基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋也說，中央地方共同稽查才是正道，沒有必要政治操作。

台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑與台中市長盧秀燕今開閉門會議後，呼籲民眾25日上凱道反毒油，並將召開縣市長反毒油線上國是會議，向中央提建言。對此，民進黨立委林俊憲在全代會前受訪說，台南5年檢驗19次，台中市長盧秀燕8年1次，蔣萬安4年0次，蔣萬安說重視食安，結果食安會議缺席11次，人民希望中央地方合作，而非上街頭搞成政治鬥爭。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆說，食安把關是科學專業，需要中央跟地方各司其職，才能真正守護食品安全。高雄市政府過去5年對中聯大豆油查廠6次、抽驗18件產品，一向用最嚴格的實證守護市民健康。中央負責制度和標準的訂定，地方政府的第一線查驗也非常重要，中央和地方政府都負起責任、通力合作，才能真正回應人民對食安的期待。

至於是否擔心725遊行影響到2026選舉，民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋說，食安法規定很清楚，油品查驗跟查廠是地方責任，地方、中央本來是區域聯防通力合作，地方有查驗責任，來源應該由地方中央共同稽查才是正確解決之道，做成政治操作沒有必要，對人民也沒有幫助。

童子瑋指出，基隆市府7月2日第一時間回答基隆市沒有相關油品，7月19日才突然清查17家業者，下架125個通路，他認為時間稍微慢了點，政治操作前應該確認自己市府有沒有做好相關稽查。