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被問致癌油揮開記者？潘孟安還原現場「順勢舉手」真歹勢：沒有針對她

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被問毒油潘孟安手肘推女記者 陳琬惠批：賴政府傲慢會傳染

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
上午被推開的TVBS女記者，等到下午民進黨全代會時，上前要追問總統府秘書長潘孟安；潘孟安臉色不悅說「不要在這邊跟我吵新聞」，不再回應。記者鄭超文／攝影
上午被推開的TVBS女記者，等到下午民進黨全代會時，上前要追問總統府秘書長潘孟安；潘孟安臉色不悅說「不要在這邊跟我吵新聞」，不再回應。記者鄭超文／攝影

致癌毒油案持續延燒，總統府秘書長潘孟安今天出席活動被問及毒油議題時，竟是一個大揮手、用手肘推開女記者，引爆爭議。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠怒批，民進黨繼發言人吳崢失言「又不是我逼你吃」，新北議員林秉宥諷刺蔣萬安「如喪考妣上街遊行」後，又上演一起荒唐高高在上，原來「賴政府的傲慢會傳染」。

究竟是誰寵壞了民進黨？民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠表示，毒油延燒全台，人民將於725上凱道表達怒火，記者今天問總統府怎麼看？總統府秘書長潘孟安給的答案竟是「一記手肘」，堂堂總統府秘書長，面對記者的提問，不回答就算了，竟然用手肘把人推開！

據了解，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天舉行「屏東同鄉後援會成立大會」，採訪過程中發生潘孟安手肘推開女記者。事後總統府表示，由於會場走道較為狹窄，期間若因此同時碰到進入來賓走道線上媒體記者，潘孟安對此表達不好意思。

陳琬惠不滿總統府對此事回應，她強調，畫面會說話，當時這名女記者只是詢問總統府的說法，怎麼看人民上街的行動，記者沒有攻擊質問或挑釁用詞，只是很平常對目前時事的詢問，潘孟安竟是手肘推人，總統府的文過飾非的新聞稿，是把人民都當笨蛋？這到底是什麼傲慢的政府？

潘孟安上午手肘推記者風波，他解釋是順勢把手舉起來，可能造成記者的不愉悅，很歹勢。民進黨下午在台北國際會議中心舉行全國黨員代表大會，等在一旁的TVBS女記者劉亭廷再上前堵麥，潘孟安臉色一變說「你不要在這邊跟我吵新聞」，隨後離去。

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