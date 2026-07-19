被問致癌油揮開記者？潘孟安還原現場：造成不愉快真歹勢

總統府秘書長潘孟安今天在媒體提問致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體便離去。對此，潘孟安今在全代會前受訪解釋，本來就已經說不受訪，且早上情況倉促，活動已經在唱名，他順勢把手舉起來，造成記者的不愉快「這點我真歹勢」他沒有針對這名記者。

潘孟安今下午出席全代會前受訪表示，早上情況很倉促，有媒體要問他關於油品的事情，從一樓追到三樓，但當時他咳得很嚴重，也跟對方講了，再加上場內已經在唱名要入場。當時面前有攝影記者，順勢把手舉起來，可能造成記者的不愉快，「這點我真歹勢」，但他沒有針對這名記者，已經講不受訪了。

潘孟安受訪結束後，等在一旁當事記者上前，試圖與潘孟安爭論，潘不斷退後說「你不要來這邊跟我吵新聞，我一直咳得很嚴重」，該記者則說要關心潘的健康，追到手扶梯前才停止。