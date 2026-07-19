綠全代會談食安 卓揆預告明向全民報告食安法修法、提出檢驗報告

民進黨今年全國黨代表大會主題為「台灣好生活，團結拚未來」，針對近日毒油事件，行政院長卓榮泰致詞指出，政府以食安優先，未來將提出食安法修法，明確中央與地方權限，更預告明天（19日）將向國人清楚報告，並同步完成油品檢驗報告，強調「把食安放在人民最優先考量的地方」。

卓榮泰進行施政報告時細數，民進黨即將迎來創黨40周年，過去這10年，經前總統蔡英文8年的開創，加上賴總統2年的執政，中華民國台灣完全不一樣了，他接著細數近年經濟表現、如何因應人工智能（AI）時代、對抗中國灰色侵擾，對於被在野黨控制的國會，行政院將扮演好「守門人」角色，拒絕毀憲亂政、破壞國家安全及國家財政的法案。

對於民進黨接下來的三項任務，卓榮泰引用黨綱指出，「對於貧者、困者、弱者要積極保障，透過社會投資，實現福利國家的理念」，首要任務是實現福利國家理念，包括「長照3.0」提前上路、0到18歲成長津貼會在明年開始上路執行，用國家整體力量，讓台灣進到新的福利國家境界。

卓榮泰接續指出，毒駕問題危害社會安全，行政院已通過源頭嚇阻、強化查緝及重懲毒駕等14項措施；話鋒一轉，他提到，近日大豆沙拉油食安問題，政府非常謹慎、迅速行動，以食安優先原則，從源頭、製程管制、及重建異常通報系統，加上強化食品雲數位治理。

他說，最後，政府會提出食安法整體修法，明確中央與地方的權限，與未來通報機關的責任義務，這些部分，會在明天向國人清楚報告，且市面上所有發生問題及查獲的各種批號油品，也會在同日完成檢驗報告，把食安放在人民最優先考量的地方。

卓榮泰還說，行政院提出中小微企業產業升級條例，讓台灣98%、171萬家產業，將近1000萬就業人口納入服務照顧中，目的是讓最小型的微型企業強身、小型企業能夠壯大、中型企業升級，也要讓新創產業能拔尖、創造更多獨角獸，為產業注入一股活水。

最後，卓榮泰說，他是民進黨從政黨員，忠實執行黨交付的工作，他更是行政工作的負責人，必定恪遵憲法、依法行政、捍衛國家主權、維護人民尊嚴，確保自由民主的生活方式不被改變與侵犯。為落實此信念，他拜託全黨同志在年底選舉團結一致，「讓所有候選人得到最大、最榮譽的勝利，共同保衛台灣！」