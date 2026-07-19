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毒油案延燒 潘孟安重申：總統府態度是中央地方一起合作

聯合報／ 記者劉懿萱黃婉婷蔡晉宇／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安今出席民進黨全代會。記者黃婉婷／攝影
總統府秘書長潘孟安今出席民進黨全代會。記者黃婉婷／攝影

中聯油脂致癌油問題延燒，總統府秘書長潘孟安今受訪重申，總統府的態度是中央地方大家一起合作，是否有人為缺失或相關責任，未來一定會究責並防微杜漸。至於台中市長盧秀燕宣布下周與縣市首長開反毒油線上國是會議，台中市議會民進黨團總召周永鴻批評，台中市府8年只查一次中聯，還踢皮球給中央。

潘孟安今出席民進黨全代會前受訪說，食安問題全國人民關注，不分男女老少、政黨大小。食安問題一定是動輒全國關注議題。不管發生在哪個地點，食安法管理規範很清楚，食安法由中央制定政策、執行相關法規，至於稽核、督導或查廠，這些都是地方食安法寫得很清楚的責任分工。

潘孟安說，不管這次油的事件怎麼樣，中央、地方大家要一起合作。至於製造過程、通路及中下游廠連帶受害，行政院已經核定要組成單一平台處理，追究相關賠償，廠商該負的責任就依法負責。中央地方現在應該極力合作把全國關注議題，大家共同來努力，「我想府的態度基本上是這樣。」

潘孟安指出，不管是任何一個縣市，很多縣市稽核次數都有公布，就好像防疫一樣，只要有疫情、破口，各縣市防疫或食安問題，都是中央地方大家通力合作的時候，尤其食安關切到人民食的安全，關切到人民健康。

潘孟安重申，府的態度是趕快中央地方大家一起合作，大家趕快把缺失，不管是有否人為的疏失，或是相關責任，將來一定要究責並防微杜漸，避免類似事情再發生，這是最重要的態度。

至於盧秀燕宣布下周將縣市首長舉行反毒油線上國是會議。台中市議會民進黨團總召周永鴻說，現在世足在踢足球，盧秀燕、蔣萬安在踢皮球，中聯油脂問題發生在台中市，台中市府8年只查一次，還拚命踢皮球要給中央政府，

周永鴻說，蔣萬安、盧秀燕擁有地方政府權力、諸多局處首長，有好幾億預算，卻要辦一個「甩鍋大集合」，盧秀燕至今不敢回答，為何8年只查了一次中聯油脂，還在甩鍋中央表達憤怒，真正憤怒的是全台灣人民。

周永鴻表示，一個非洲豬瘟盧讓全台損失21億元，一個中聯油脂又讓全台吃下多少毒油，如今有多少台灣人表達憤怒，請盧秀燕、蔣萬安好好面對全台憤怒，不是上街頭，而是要回去把工作做好。

潘孟安 中央 總統府 食安 中聯 致癌沙拉油

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