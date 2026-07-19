盧秀燕下周開跨縣市反毒油國是會議 廖偉翔力挺：地方幫中央補破網

致癌油風暴持續延燒，台中市長盧秀燕稍早受訪表示，下周將與各地方政府召開反毒油線上國是會議，中央不做，地方來做。國民黨立委廖偉翔表示，地方首長本於守護人民的職責，主動召開線上會議共商對策，不僅是負責任的表現，也替失能的中央機關補破網。

盧秀燕今天與台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善，共商致癌油事件。盧秀燕說，中央政府處理這次危機手忙腳亂，還搞錯方向一直在攻擊地方政府，食安就是國安，下周各地方政府要開反毒油線上國是會議，中央不做，地方來做。

廖偉翔說，食安危機攸關全台人民健康，中央政府至今卻無法清楚交代「為何第一時間不公開流向、不下架毒油」，讓大家吃得人心惶惶。

廖偉翔表示，當地方政府在第一線不眠不休地追查時，中央不僅沒有給予充分的支援，反倒對積極跨縣市合作的首長冷嘲熱諷，讓政治凌駕人民的飲食健康之上。

廖偉翔指出，既然中央在源頭控管上出現破口，地方首長本於守護人民的職責，主動召開線會議共商對策，不僅是負責任的表現，也替失能的中央機關補破網。他強調，請中央政府放下本位主義，正視地方政府提出的建言，一起把漏洞補上，還給國人安心吃飯的環境。