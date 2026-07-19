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毒油案延燒！藍小雞聚集凱道前靜坐絕食 穿「黑衣」批中央政府已死

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨台北市議員楊植斗（左一）上午響應台北市長蔣萬安呼籲民眾上凱道，將在凱道絕食靜坐從7月19日至7月25日，包括賴苡任（右三）、何元楷（左二）、張家馨（中）等人參加，部分議員也到場聲援。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市議員楊植斗（左一）上午響應台北市長蔣萬安呼籲民眾上凱道，將在凱道絕食靜坐從7月19日至7月25日，包括賴苡任（右三）、何元楷（左二）、張家馨（中）等人參加，部分議員也到場聲援。記者曾吉松／攝影

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安日前喊話要賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台，更要人民25日站上凱道抗議。北市議員楊植斗等人今不畏高溫現身凱道前介壽派出所靜坐抗議，將一路抗議絕食到725當天，呼籲中央政府正食安問題下台負責。

僅管今天上午仍有30度以上高溫，且中央氣象署指出午後也高機率有雷陣雨及較強雨勢，不過藍營小雞楊植斗、賴苡任、何元楷、張家馨等人仍到場靜坐抗議，包含詹為元、柳采葳、陳芳盈、陳冠安也到場聲援，盼號召更多在乎丶關心食安的民意出面抗議，預計明天起就申請到完整路權、搭帳棚。

發起人之一楊植斗說，十年以來吃萊豬、毒蘋果、發芽馬鈴薯等現在有毒油，現在的政府無法告訴毒油來源，也沒辦法說下次會不會發生？誰該負責？當所享用的一切都比10年前來得更毒時，這難道不是政府一次次系統性失靈和無能嗎？且衛福部現在還沒有辦法告訴人民未來要如何防止、如何究責，甚至沒有人下台來承擔，綠營很多人說毒油不嚴重，但如果是會死亡的毒物全台流竄，依民進黨爛到不行的處理態度會死多少台灣人，必須要有人下台負責、完善行政流程，不要再有下一個未爆彈發生。

楊植斗直言，「我不是一個好爸爸」今天一早出門時女兒還在睡覺，但接下來一周時間要在這邊靜坐抗議沒有辦法陪她，但想到3歲女兒才正開始要享受這世界上種種的美好包含好吃小吃，民進黨發言人吳崢稱「又不是我逼你吃毒油｣，就是不替食安負任何責任，「你要吃你有毒了，你自己咎由自取、概括承受，那要民進黨作何用？」他必須站出來捍衛台灣人民健康。

南港內湖議員陳冠安也說，前總統蔡英文曾跟民眾說，政府第一次聽不見可以大聲，第二次聽不見可以更大聲一點，第三次再不回應可以拍桌，但現在無論怎麼大聲、拍桌賴總統都不會理，這次要讓民進黨好好面對人民的怒火；士林北投議員賴苡任則說，上凱道的目的就是告訴賴清德政府國家需要食安，希望725民眾到凱道來對賴清德發出怒吼、請卓榮泰下台。

新北市議員何元楷也說，很多朋友擔心他們的安危、身體扛不住，但他的答案很簡單，如果民進黨願意負起責任、誠實面對問題、拿出解決問題的態度，他們根本不用站出來絕食，人民更不用走上街頭，甚至有青鳥留言要在旁邊吃泡麵，盲目的民進黨支持者不顧毒油多嚴重，反而用訕笑嘲諷態度面對「是很可悲的。」；基隆市議員參選人張家馨更身穿黑衣，稱不只是抗議更是「公祭」，痛批中央政府已死。

國民黨台北市議員楊植斗（右一）上午響應上凱道，絕食靜坐從7/19至7/25，包括賴苡任（左三）、何元楷（右二）等人參加，部分議員也到場聲援，為號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議，楊植斗表示毒油議題延燒近一個月，超過8000公噸，多數已被人民吃下肚，而民進黨發言人吳崢卻在節目上大放厥詞，引爆民眾怒火。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市議員楊植斗（右一）上午響應上凱道，絕食靜坐從7/19至7/25，包括賴苡任（左三）、何元楷（右二）等人參加，部分議員也到場聲援，為號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議，楊植斗表示毒油議題延燒近一個月，超過8000公噸，多數已被人民吃下肚，而民進黨發言人吳崢卻在節目上大放厥詞，引爆民眾怒火。記者曾吉松／攝影

國民黨台北市議員楊植斗（左一）上午響應台北市長蔣萬安呼籲民眾上凱道，將在凱道絕食靜坐從7月19日至7月25日，包括賴苡任（右三）、何元楷（左二）、張家馨（右四）等人參加，部分議員也到場聲援。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市議員楊植斗（左一）上午響應台北市長蔣萬安呼籲民眾上凱道，將在凱道絕食靜坐從7月19日至7月25日，包括賴苡任（右三）、何元楷（左二）、張家馨（右四）等人參加，部分議員也到場聲援。記者曾吉松／攝影

凱道 楊植斗 詹為元 中央 食安 致癌沙拉油

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