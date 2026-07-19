潘孟安被問毒油推開媒體 李四川：記者、市民只求真相

總統府秘書長潘孟安今天出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧屏東後援會活動，被媒體追問在野陣營號召7月25日上凱道相關回應時，被拍到以手揮開記者及採訪設備引發爭議。國民黨新北市長參選人李四川今受訪表示，記者與市民只是希望知道問題油品的來源及事件真相，「火氣沒有必要那麼大」。

李四川今天出席新北市彰友會理事長連任暨幹部授證典禮，接受媒體聯訪時表示，記者追問的目的，是希望釐清毒油究竟從何而來，並讓市民知道相關流向及原因；不論是媒體或一般市民，要求的都是一個真相。

李四川說，潘孟安曾任屏東縣長，今天又在屏東同鄉相關活動場合，「我想我們屏東人每一個人火氣都不會那麼大」。他也隔空向潘孟安喊話，記者及所有市民只是想知道原因是什麼，只是要一個真相。

潘孟安上午出席蘇巧慧屏東後援會成立活動，媒體追問毒油案及府方對725遊行的態度時，現場畫面顯示他推開揮開記者後離去。總統府事後表示，因會場走道狹窄，潘孟安行經時擔心碰到攝影師及設備，才「自然抬起手」，並對造成外界觀感表達「不好意思」。